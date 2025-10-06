Las declaraciones de Miley Cyrus siempre acaban siendo noticia en el mundo del espectáculo. Es por eso que anteriormente te informé acerca de su reflexión sobre las críticas que recibió en su momento. Ahora te comento que ha contado la vez que ocasionó que su padre Billy Ray Cyrus llorara con un gesto inesperado.

Todo lo reveló durante la entrevista que le hizo CBS News Sunday Morning, donde pudo conversar con Tracy Smith. En aquel diálogo, la artista recordó que en septiembre de este año lanzó la canción ‘Secrets’, que acabó dedicándosela a su progenitor tras años de rumores de distanciamiento.

Justamente, a raíz de esa dedicatoria, Billy Ray Cyrus se emocionó hasta las lágrimas. “Mi papá lloró”, expresó. “No ves llorar mucho a tu papá”, indicó después Miley Cyrus, añadiendo que es algo que “recuerdas”, ya sean lágrimas de felicidad o de dolor.

“No sé si he visto llorar a mi papá desde que su padre falleció. A mi papá, ya sabes, simplemente no lo he visto”, declaró más adelante, antes de recalcar que la balada provocó “emociones encontradas, porque hay cosas que para nosotros, mi papá y yo. Simplemente seguimos adelante”.

“Eso nos llena de paz”

“No sentimos que fuera necesaria una conversación completa, porque él y yo nos comunicamos mejor a través de la canción. Así que, una vez que entendió la canción, parece que expresó algo en un par de minutos que, ya sabes, una familia con una dinámica terapéutica más estructurada habría necesitado muchas sesiones”, precisó. “Pero en lugar de hacer sesiones, simplemente hacemos sesiones de estudio. Enviamos una canción y decimos ‘Te amo’. Y eso nos llena de paz”, agregó.

“Mi padre y yo siempre nos hemos comunicado mejor a través de la música”

Miley Cyrus también señaló que no cree que deba juzgarse cómo las personas hacen las paces. “Mi padre y yo siempre nos hemos comunicado mejor a través de la música”, aseveró. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te la dejo.

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus trabajaron juntos en ‘Hannah Montana’

Una de las series más exitosas de Disney Channel fue ‘Hannah Montana’, donde Miley Cyrus interpretó a ‘Miley Stewart / Hannah Montana’. Aquella serie duró cuatro temporadas (desde 2006 hasta 2011). Un dato curioso es que ahí su padre en la vida real Billy Ray Cyrus también fue su progenitor en la ficción (tuvo el papel de ‘Robby Ray Stewart’).

