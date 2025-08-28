El cameo de Bad Bunny en ‘Happy Gilmore’ ha ocasionado que reciba muchos elogios por su interpretación del ‘Camarero Óscar’ . A pesar de ser reconocido en el mundo de la música, ha mostrado tener una afinidad por la actuación. Por eso, se ha dado a conocer que nuevamente formará parte del elenco de ‘Caught Stealing’, una película de crimen y comedia que promete brindar un buen entretenimiento al público.

A solo un día de su estreno, el popular Conejo Malo quiso contar cómo fue su participación durante el rodaje de esta cinta. Es importante indicarte que él estará interpretando a ‘Colorado’, un gánster puertorriqueño.

El Conejo Malo interpretará a 'Colorado', un gánster puertorriqueño, en esta nueva cinta. (Crédito: @caughtstealingmovie / Instagram)

“Mano, yo cuando vi la película me sentí muy satisfecho de lo que hice. Yo sabía que un director de la talla de Darren (Aronofsky) no iba a permitir que yo diera menos”, declaró a Tom Llamas, presentador de NBC Nightly News.

Benito Martínez añadió que Darren fue importante en su actuación, pues le permitió que mostrará su mejor versión en la actuación. Ahora, podrá compartir escenas con actores reconocidas como Austin Butler y Zoë Kravitz .

Bad Bunny recibió buenos comentarios por su interpretación a 'Oscar' en 'Happy Gilmore 2'. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Siente una gran pasión por la actuación

Durante esta entrevista concedida al presentador, el cantante de reggaetón ha manifestado que siempre quedó encantado con el mundo del cine desde que era un niño. Sin embargo, considera que su éxito musical le ha permitido ser protagonista de reconocidas películas.

“Gracias a lo que he logrado en la música, se me están abriendo estas puertas, se me está dando la oportunidad de participar en estas grandes películas. Entonces, lo estoy recibiendo con mucho agradecimiento, con mucho respeto”, declaró.

Bad Bunny estuvo presente en la premiere de 'Caught Stealing'. La película se estrena el 29 de agosto. (Crédito: Page Six / YouTube)

Aunque su faceta actoral tuvo un mayor impacto en la secuela de ‘Happy Gilmore’ , Bad Bunny también participó anteriormente en tres películas: ‘F9: The Fast Saga’, ‘Bullet Train’ y ‘Cassandro’. Ahora, tendrá una nueva oportunidad, esta vez como gánster.

