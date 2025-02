Parece que los problemas legales no terminan para Daddy Yankee. Esta vez, su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González Castellanos, han tomado medidas formales para exigirle cuentas sobre sus empresas. A través de una moción presentada en el Tribunal de San Juan, sus abogados han solicitado que el artista entregue, en un plazo de 48 horas, los informes mensuales de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. ¿Estamos ante una nueva disputa? Aquí te cuento lo que sabemos al respecto.

En un documento de dos páginas, fechado este jueves y al que El Nuevo Día tuvo acceso, los abogados Roberto Alonso Santiago, Mariel Colón Miró y Diego Alonso Pastrana dejaron claro que ya le notificaron a la parte demandante sobre un pedido para que se apegue a la sentencia.

“Se le requirió a la parte demandada para que, dentro del plazo de 48 horas, rinda los informes mensuales que este honorable tribunal le ordenó en la sentencia dictada el día 26 de diciembre de 2024″, indicaron los abogados.

Daddy Yankee ha recibido un ultimátum de Mireddys González por sus corporaciones. | Crédito: Instagram daddyyankee

En la “Moción al Expediente Judicial”, los abogados de las hermanas González pidieron al tribunal que tome nota de lo expuesto y emita cualquier decisión que corresponda legalmente.

Ante esto, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, quien ha manejado el caso corporativo que Daddy Yankee inició en diciembre de 2024, emitió una orden respondiendo con un simple “entendido”.

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González comenzó en diciembre de 2024. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

Hasta el momento, la moción presentada por la defensa de las hermanas González no ha recibido respuesta por parte del tribunal ni de Daddy Yankee. Actualmente, las empresas son dirigidas por Ramón Ayala Rodriguez, nombre del artista, y su hija mayor, Yamilette Ayala.

Desde que Daddy Yankee hizo pública su separación el 2 de diciembre de 2024, han sido meses complicados para la familia. Todo empezó con una denuncia que el cantante presentó en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, por una transferencia de US$100 millones de dólares que se hizo sin su permiso, lo que desató una pelea legal por dinero.