Selena Gomez sorprendió al mundo del espectáculo el pasado 27 de septiembre al casarse con Benny Blanco en una ceremonia celebrada en Santa Bárbara, California. La boda generó gran repercusión mediática. Aunque la artista no se ha pronunciado recientemente sobre su matrimonio, sí abordó otro aspecto personal hace poco: reiteró su deseo de convertirse en madre algún día.

Si piensas que lo hizo durante una entrevista o en medio de una conferencia de prensa, te recalco que no. Para tocar el tema, ella publicó una historia en su cuenta de Instagram (@selenagomez), en donde se aprecia un video que destaca su rol en la secuela de ‘Wizards of Waverly Place’. Estoy hablando de ‘Wizards Beyond Waverly Place’, que le permitió volver a interpretar a ‘Alex Russo’.

Esta es la historia que compartió Selena Gomez en Instagram, donde expresó nuevamente su deseo de ser mamá algún día. (Foto: @selenagomez / Instagram)

“’Alex Russo’ es una mamá”, escribió Selena Gomez, refiriéndose a su personaje. “Ojalá algún día sea yo”, agregó la artista. Cabe mencionar que el clip en cuestión, según People, corresponde al último episodio de la serie de Disney+, donde se reveló que ‘Alex’ es la madre de ‘Billie Russo’ (Janice LeAnn Brown).

Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa estadounidense. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

La vez que Selena Gomez dijo que quiere tener una gran familia

Por otro lado, te cuento que hace meses atrás, Selena Gomez y Benny Blanco participaron en el podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’. Ahí el productor musical admitió que no podía esperar para mostrarles a sus hijos el álbum que él y su pareja trabajaron juntos (‘I Said I Love You First’). A raíz de ello, a la actriz y cantante se le consultó sobre si también rondaba por su cabeza tener una gran familia y ella recalcó que sí.

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro”, indicó la artista internacional, haciendo referencia a su querida hermana menor, Gracie. “Me encanta hacer reír a los niños. Son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, agregó.

