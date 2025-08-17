Un informante aseguró que la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner se mantiene fuerte, a pesar de los rumores que circulan en redes sociales sobre una posible ruptura.

Días atrás, una fuente explicó la verdadera razón por la que la pareja no se ha visto en “semanas”. “No se han visto en algunas semanas solamente porque Timothée ha estado filmando Dune en un estudio en Budapest, y Kylie también ha estado trabajando”, dijo a People. “Ella lo visitó en julio.”

La distancia, al parecer, no es causada por problemas en la relación, sino por agendas complicadas. “Aunque Kylie tenga un jet privado, el vuelo sigue siendo de 12 horas”, añadió la fuente. “Es mamá y también trabaja. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles. El calendario de Timothée es agotador, con muy poco tiempo libre.”

Aun con la distancia, mantienen contacto diario por videollamadas y aseguran que todo está bien entre ellos. (Foto: Elsa / Getty Images)

Aun así, se mantienen en contacto. “Lo están haciendo funcionar”, continuó el informante. “Hacen videollamadas casi todos los días. Se extrañan y están totalmente bien.”

Los rumores comenzaron porque la pareja no ha sido vista junta desde julio, cuando coincidieron en Francia tras la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Italia.

En esa ocasión, Jenner voló al país europeo para encontrarse con Chalamet, quien después partió a Praga para rodar Dune: Messiah. “No se habían visto desde antes de la boda, así que Kylie estaba muy emocionada cuando él llegó a Francia”, dijo un insider, destacando que “están acostumbrados a este tipo de agenda.”

Los rumores crecieron porque no han sido vistos juntos desde julio. (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Mientras tanto, Jenner celebró su cumpleaños número 28 el 10 de agosto sin la compañía del actor. En Instagram compartió varias fotos de la fiesta, que incluyó una sesión de pintura, cabina de fotos y varios pasteles.

“¡El mejor cumpleaños de todos!”, escribió la empresaria, agradeciendo a su familia y amigos por organizar todo.

Kylie celebró su cumpleaños 28 sin la compañía del actor. (Foto: Instagram kyliejenner)

Lo que debes saber sobre Kylie Jenner

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997, en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner y Kris Jenner, y tiene una hermana mayor, Kendall, además de ocho medio hermanos. Se hizo conocida públicamente tras su participación en la serie de E! “Keeping Up with the Kardashians”, que comenzó en 2007 y finalizó en 2021, y posteriormente en “The Kardashians” en Hulu desde 2022.

En 2012, a los 14 años, colaboró con su hermana Kendall en una línea de ropa para PacSun, llamada “Kendall & Kylie”. Su incursión más significativa en los negocios fue en 2015, cuando lanzó su propia línea de cosméticos, inicialmente llamada Kylie Lip Kits. Esta empresa fue renombrada como Kylie Cosmetics en 2016 y creció rápidamente, lanzando su primer producto, un kit de labiales líquidos y delineador, que se agotó en menos de un minuto.

Kylie Cosmetics se expandió para incluir una variedad de productos cosméticos y, posteriormente, una línea de cuidado de la piel llamada Kylie Skin en 2019. Su marca se ha beneficiado enormemente de su gran presencia en redes sociales, donde es una de las personas más seguidas en Instagram.

En 2019, vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty Inc. por aproximadamente 600 millones de dólares, lo que la llevó a tener un patrimonio neto significativo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí