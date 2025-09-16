Vuelve el restaurante más exitoso de la televisión española: “First Date”, aunque con un cambio importante en el personal. Se trata de la incorporación de Lidia Santos, quien ingresa como camarera del show en reemplazo de Laura Boado. Por lo tanto, será la encargada de recibir a los solteros y de llevarlos a la mesa donde deberán darse cuenta si el amor surge con sus respectivas citas; además de atender a los comensales, la joven tendrá la misión de darles un impulso para que surja algo romántico. Si aún no sabes quién es ella, no te preocupes que a continuación te lo comento.

Vale precisar que en este programa, un grupo de solteros – que pasaron previamente un cuestionario de compatibilidad – se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante. Ahí deben mantener una conversación a lo largo de la cena.

Lidia Santos luciendo como la nueva camarera de "First Date" (Foto: Mediaset / Instagram)

¿QUIÉN ES LIDIA SANTOS?

Lidia Santos es una modelo internacional que ha desfilado en diversas pasarelas y participado en varios eventos como la BCN Fashion. Debido a su porte y elegancia formó parte de campañas publicitarias acompañando a nombres como Elsa Pataky.

Actualmente, la joven trabaja con marcas reconocidas entre las que se encuentran Guess, Women’s Secret y Hunke Moller. También participó en campañas para marcas tecnológicas como Media Markt.

Sin lugar a duda, ella roba miles de suspiros (Foto: Lidia Santos / Instagram)

En 2011, fue coronada como Miss Málaga, lo que la llevó a ser un rostro más conocido, pues llamó la atención de diversas firmas.

Tiene experiencia en un reality, pues formó parte de “Supervivientes 2019”, programa en el que se convirtió en la cuarta expulsada tras 35 días. Si bien, esta fue su primera experiencia en televisión, con “First Date” será la segunda aunque de una manera distinta, pues no tendrá que afrontar obstáculos y retos de supervivencia, sino que será la camarera del exitoso formato.

"No volví más fuerte, volví más yo ", publicó el junio de 2025 (Foto: Lidia Santos / Instagram)

“Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como ‘First Dates’ es muy especial. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia”, indicó Santos.

Una mujer que se elige a sí misma es invencible", escribió en septiembre de 2025 (Foto: Lidia Santos / Instagram)

