La batalla legal entre Mireddys González y su exesposo, el reconocido artista Daddy Yankee, continúa intensificándose. Según documentos presentados ante el Tribunal de Carolina, la empresaria enfrenta lo que su equipo legal califica como una forma de “violencia económica”, al presuntamente no tener acceso a una suma estimada de $120 millones en activos líquidos que formarían parte de los bienes gananciales acumulados durante su matrimonio con el intérprete de “Gasolina”.

De acuerdo con la moción radicada, citada por el El Nuevo Día, González habría visto restringido su derecho a reclamar y disfrutar de los beneficios económicos del patrimonio común mientras el proceso de liquidación de bienes sigue sin resolverse.

Sus abogados alegan que Daddy Yankee mantiene el control total del capital efectivo de la sociedad postganancial, lo que, según ellos, coloca a su clienta en una posición de vulnerabilidad financiera.

Los abogados de Mireddys González aseguran que Daddy Yankee le impide acceder a más de $120 millones en activos líquidos. | Crédito: EFE

“El tribunal debe garantizar que la demandante pueda ejercer su derecho sobre los bienes comunes y proteger el caudal ganancial para evitar que sea dilapidado o desaparezca”, señalaron los representantes legales en el escrito.

En ese sentido, solicitaron al juez que imponga medidas cautelares urgentes, incluyendo la congelación de cuentas donde se encuentren fondos compartidos y la designación de un administrador judicial que vele por la correcta distribución de los activos.

El equipo legal también subrayó que la empresaria necesita un remedio inmediato que le permita acceder a los recursos que le corresponden por ley.

“No puede continuar siendo oprimida económicamente por el demandado”, afirmaron, recalcando que la falta de acceso a los fondos obstaculiza tanto sus asuntos personales como su capacidad para sostener la defensa legal ante las múltiples acciones judiciales promovidas por el artista.

Mientras continúa el proceso judicial, Mireddys González exige que Daddy Yankee cumpla con sus obligaciones y libere los fondos que le corresponden. | Crédito: EFE

En esta etapa del proceso, el tribunal deberá determinar si las alegaciones de “violencia económica” tienen fundamento y si procede ordenar la entrega parcial o total de los fondos reclamados.

Mientras tanto, el conflicto entre ambos continúa acaparando la atención pública, revelando un nuevo capítulo en la compleja separación del exmatrimonio que compartió tres décadas de vida y construyó un imperio económico conjunto.

