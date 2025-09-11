La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González sigue generando titulares, y esta vez la sorpresa no proviene de las partes enfrentadas, sino del propio tribunal. En un movimiento inesperado, el juez Lizardo W. Mattei Román, del Tribunal de Carolina, decidió apartarse del caso que ambos mantienen por la liquidación de bienes, luego de que saliera a la luz un vínculo que podría poner en duda la imparcialidad del proceso.

La determinación, formalizada el pasado 5 de septiembre mediante una resolución de tres páginas, busca evitar cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso que involucra la liquidación de bienes entre la expareja.

Según la orden judicial, durante la evaluación de las más recientes mociones se descubrió que uno de los abogados del caso, el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, mantuvo una relación “abogado-cliente” con la secretaria jurídica del juez, en asuntos ajenos a este litigio.

Aunque Mattei Román subrayó que ni él ni su equipo han mostrado parcialidad o prejuicio, afirmó que la situación podría generar sospechas entre las partes involucradas y el público.

El caso civil entre Daddy Yankee y Mireddys González sorprendió nuevamente al público con un cambio inesperado en el tribunal. | Crédito: EFE

“Preferimos evitar que pueda dudarse de nuestra imparcialidad en adjudicar”, expresó el juez. “Por lo que nos inhibimos en ánimo de preservar la pureza de los procedimientos”, añadió en la resolución.

El magistrado también señaló que existen al menos cuatro casos adicionales relacionados con las mismas partes —Daddy Yankee, González y otras personas o entidades vinculadas— en las salas superiores del Tribunal de San Juan y Carolina, algunos de los cuales podrían verse afectados por las decisiones de este pleito.

Entre ellos destacan las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangri Inc., pilares en la exitosa carrera del intérprete de “Gasolina” y “Dura”, representadas legalmente por Vissepó Garriga.

La Regla 16 del reglamento judicial establece que, si un juez o empleado judicial tiene algún vínculo que pueda comprometer la percepción de imparcialidad, el caso puede ser trasladado a otra sala o región.

En cumplimiento de esta norma, Mattei Román refirió el asunto a la jueza administradora regional de Carolina, Rosa Del Carmen Benítez Álvarez, y ordenó que el expediente sea trasladado al Tribunal de San Juan.

El pleito por la liquidación de bienes ahora continuará en el Tribunal de San Juan bajo una nueva administración. | Crédito: EFE

Con este movimiento, el proceso legal entre Daddy Yankee y Mireddys González, iniciado en mayo y que sigue activo tanto en tribunales estatales como federales, continuará en una nueva sala.

La decisión del juez subraya la importancia de preservar la transparencia y la imagen de imparcialidad en uno de los casos más mediáticos de la escena legal y del entretenimiento.

