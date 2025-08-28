Si has seguido de cerca la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce, seguro ya has oído que la relación va en serio. Y cuando digo en serio, me refiero a que la palabra “boda” ya empieza a sonar con fuerza porque, en la última semana de agosto, se confirmó que se comprometieron. En ese contexto, los focos también se han dirigido a Scott y Andrea Swift, los padres de Taylor, que —si todo sigue este rumbo— podrían convertirse en los próximos suegros del jugador estrella de los Kansas City Chiefs.

Lo cierto es que los papás de Taylor han sido figuras clave en la vida de la cantante desde el inicio. Han estado ahí en los buenos y en los malos momentos, y han sido su ancla a lo largo de su carrera como cantante, además de su pilar de formación desde que nació. En ese sentido, es importante contarte quiénes son estas dos personas que no solo criaron a una superestrella, sino que además se han ganado el cariño de millones.

Taylor Swift y Travis Kelce coronaron su romance con un emotivo compromiso que sorprendió a sus fans (Foto: Taylor Swift / Instagram)

ANDREA SWIFT: DE EJECUTIVA FINANCIERA A MAMÁ EN GIRA

Andrea Finlay, más conocida hoy como la mamá de Taylor Swift, tuvo una carrera sólida como vicepresidenta en una empresa de fondos mutuos antes de dedicarse de lleno a apoyar la carrera musical de su hija. Desde los primeros viajes a Nashville hasta las giras mundiales, Andrea ha estado presente en cada paso. Fue quien llevó a la artista a repartir sus primeros demos por Music Row cuando solo tenía 11 años, y también quien la acompañó en los primeros tours mientras Scott se quedaba en casa con su hermano menor, Austin.

Andrea no solo es una figura clave detrás del escenario, también es el corazón emocional de la familia Swift. Su batalla contra el cáncer —diagnosticado en dos ocasiones, además de un tumor cerebral— ha marcado profundamente a Taylor, quien le ha dedicado canciones como “The Best Day” y “Soon You’ll Get Better”.

Taylor Swift al lado de su madrea, Andrea, quien la apoyó en la música desde que era una desconocida niña. Siempre creyó en ella (Foto: Taylor Swift)

SCOTT SWIFT: ASESOR FINANCIERO Y PAPÁ TODOTERRENO

Scott Kingsley Swift, por su parte, es un veterano del mundo financiero. Trabajó durante décadas como corredor de bolsa y actualmente es vicepresidente en Merrill Lynch. Fundó The Swift Group y, aunque al principio fue más reservado respecto a la carrera de su hija, con el tiempo se convirtió en una presencia activa, tanto en backstage como en los conciertos.

Más allá de su rol empresarial, Scott es el tipo de papá que reparte pizzas a los fans que esperan horas para ver a su hija en televisión, y que se sube a un Segway para recorrer los estadios durante la gira Eras Tour. Recientemente, enfrentó una cirugía de bypass quíntuple en junio de 2025, pero con el apoyo de Taylor, Andrea y Austin, logró recuperarse y ya se encuentra estable.

Scott Swift ha sido el soporte emocional de la cantante estadounidense (Foto: Taylor Swift)

UNA FAMILIA QUE LO DEJÓ TODO POR EL SUEÑO DE TAYLOR

Lo que más me conmueve de esta historia es cómo Andrea y Scott dejaron su vida en Pensilvania —donde criaban a sus hijos en una granja de árboles de Navidad— para mudarse a las afueras de Nashville, todo con el objetivo de apoyar a Taylor en sus primeros pasos musicales. Fue una apuesta arriesgada, pero nunca le pusieron presión. Siempre le recordaron que no tenía que cumplir los sueños de nadie más que los suyos.

Incluso eligieron el nombre “Taylor” porque sonaba neutral, pensando que podría abrirle más puertas en el mundo de los negocios. Su visión, en retrospectiva, fue sorprendentemente acertada.

ANDREA Y SCOTT, TAMBIÉN PROTAGONISTAS DEL ERAS TOUR

Los fans de Taylor los vieron muchas veces en los conciertos, ya sea emocionándose durante “The Best Day” o animando desde las gradas. En 2023 y 2024 asistieron a múltiples fechas del Eras Tour, incluido el estreno de la película del concierto en Los Ángeles.

Andrea ha sido la “mejor amiga” de Taylor desde siempre, y no es raro que la cantante la mencione en discursos o canciones. Incluso Travis Kelce, actual pareja de Taylor, ha demostrado tener una excelente relación con ellos.

TRAVIS KELCE CONVIRTIÓ A SCOTT EN FAN DE LOS CHIEFS

Uno de los momentos más simpáticos de esta historia fue cuando Travis Kelce —estrella de la NFL— convenció a Scott Swift de cambiar su lealtad deportiva y volverse hincha de los Kansas City Chiefs. Ocurrió durante un viaje a Argentina en noviembre de 2023, donde ambos acompañaron a Taylor durante el Eras Tour. Desde entonces, Scott ha sido visto en más de un partido, celebrando junto a su hija y su futuro yerno.

Incluso estuvo presente con Andrea cuando los Chiefs ganaron el Super Bowl en febrero de 2024, un evento que definitivamente unió aún más a ambas familias.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce con románticas fotografías. (Foto: Taylor Swift / Instagram)

