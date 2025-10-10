Ximena Herrera nos está demostrando que es una mujer muy fuerte por los retos físicos y mentales que viene experimentando en la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”. Si bien, sabemos de lo que es capaz de hacer para mantenerse en la competencia, la audiencia también busca conocer más detalles sobre su vida privada. Por ejemplo, si actualmente tiene pareja. La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que ella es una actriz, modelo y cantante boliviana que hace varios años radica en México. Ha formado parte de exitosas producciones como “El señor de los cielos” y “Volverte a ver”.

Ella ha conquistado a varias personas y colegas (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

ACTUALMENTE, ¿XIMENA HERRERA TIENE NOVIO?

No. En la actualidad, Ximena Herrera no tiene pareja. Así como lo leíste, aunque cueste creerlo, la talentosa actriz está disfrutando de su soltería, pero eso no quita que robe muchísimas miradas por las publicaciones que sube a sus redes sociales.

Es más, ella ha cautivado a gran cantidad de gente tras aparecer en alguna producción televisiva.

Su belleza es resaltada por sus seguidores en las redes sociales (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

PERO ESTUVO CASADA, ¿QUIÉN FUE SU ESPOSO?

En 2010, Ximena Herrera se casó con el actor, compositor y cantante mexicano Alex Sirvent; sin embargo, se separaron casi cuatro años después de matrimonio en 2013. Su boda religiosa se realizó en Bolivia.

Su divorcio se dio en términos amistosos, incluso en entrevistas pasadas él compartió su experiencia al lado de su entonces esposa.

"Feliz, así como cuando nada ni nadie te pueden quitar tu paz, ¡así! Es un trabajo diario, requiere esfuerzo, disposición, intención, disciplina, etc., pero se puede", escribió en septiembre de 2022 (Foto: Ximena Herrera / Instagram)

LAS OTRAS PAREJAS QUE HA TENIDO XIMENA HERRERA

ERWIN TESSMANN. Ximena Herrera tuvo una relación con él desde 2016, pero terminaron. Se desconocen los motivos del fin de su relación.

Ximena Herrera tuvo una relación con él desde 2016, pero terminaron. Se desconocen los motivos del fin de su relación. HUMBERTO FILISOLA. Con el DJ empezó un romance a fines de 2022. Dicha relación la calificó como una etapa “muy bonita”; sin embargo, todo llegó a su fin.

