La 76.ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo el último domingo y dejó varias sorpresas. Antes de nombrar a la Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia, los presentadores de la gala compararon a la laureada actriz Meryl Streep con un suspensorio. Apenas escuchó este comentario, la septuagenaria fue captada por una de las cámaras y quedó desconcertada. Los usuarios de las redes sociales tuvieron opiniones divididas.

Meryl Streep fue una de las protagonistas de los Premios Emmy. No solo deslumbró con su imponente look, sino que estuvo al lado de Martin Short, con lo cual se incrementaron los rumores de un romance.

Meryl Streep y Kevin Huvane llegaron a la 76.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de L.A. Live en Los Ángeles (Foto: Frederic J. BROWN / AFP).

Sin embargo, un hecho en particular en los Emmy le cambió el rostro a la actriz a las 3 veces ganadoras de los Oscars y 9 Globos de Oro.

La broma pesada contra Meryl Streep

Kaitlin Olson y Rob McElhenney, la pareja protagonista de de “It’s Always Sunny in Philadelphia”, fue la encargada de presentar el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Streep, de 75 años, estuvo nominada por su papel en “Only Murders In The Building” y tuvo como competidoras a Carol Burnett (Palm Royale), Hannah Einbinder (Hacks), Janelle James (Colegio Abbott), Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott), y Liza Colón-Zayas (The Bear).

Antes de nombrar a la ganadora, que finalmente fue Liza Colón-Zayas, de origen puertorriqueño, los esposos presentadores compararon a Meryl Streep con un suspensorio.

“Damas y caballeros, estamos aquí para honrar las actuaciones cómicas que mantienen todo en su lugar. Muestran un apoyo crucial cuando realmente es necesario”, empezó diciendo McElhenney.

“Muy parecido a un suspensorio”, respondió Olson.”Sí, ¿qué? ¡No, no como un suspensorio!” reconsideró McElhenney. “Lo que estabas describiendo suena muy parecido a un suspensorio”, replicó Olson. ”¡No, no es así! Estos roles garantizan que todo permanezca seguro; sin este apoyo, todo el paquete se desmorona... Muy bien, esto suena como un suspensorio”, sentenció McElhenney.

“Entonces... ¿estás llamando suspensorio a Meryl Streep?”, preguntó Olson.

Una de las cámaras enfocó en ese momento a Meryl Streep y se mostró sorprendida, a tal punto que tuvo que agachar la cabeza. “Oh, Dios”, murmuró después, evidentemente molesta.

El suspensorio es una prenda que te proporciona gran soporte de tus partes íntimas.

Muchos usuarios consideraron que la broma de los actores fue una falta de respeto.

“No sé quién escribió los #EmmyAwards de esta noche, pero el diálogo es tan vergonzoso. Acaban de comparar a Meryl Streep con un suspensorio. Sí, es así de malo”, “No creo que haya sido gracioso decir eso. No creo que ese chiste fuera apropiado para Meryl Streep”, “¿A quién se les ocurre estas comparaciones?”, fueron algunos de los comentarios.

Otros, sin embargo, tomaron con humor el comentario de los esposos.