“1923” es una de las series derivadas de “Yellowstone” que se ganó el respaldo de miles de espectadores alrededor del mundo, quienes ya están listos para disfrutar del gran final de su temporada 2. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer la fecha, la hora y el link para ver el capítulo “A Dream and a Memory”. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Paramount+ nació en el año 2022 y sus 8 primeros episodios se extendieron hasta febrero del 2023.

Así, pudimos ser testigos de los diversos problemas que atravesaron los Dutton durante una época de diversas penurias, como la Ley Seca, la sequía y las primeras fases de la Gran Depresión.

¿QUÉ PASA EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “1923” - TEMPORADA 2?

Se espera que el séptimo y último episodio de la temporada 2 de “1923” se centre en seis temas principales:

Las dificultades que experimenta Spencer mientras intenta volver a casa. La angustiosa espera de Jacob y su equipo en la estación de tren. Un fatídico encuentro de Teonna. El enfrentamiento de Alexandra con el frío. Los cambios en la dinámica de la familia Dutton mientras sortean amenazas externas. El nacimiento de nuevas alianzas y rivalidades que definen el futuro de la familia protagonista.

EL TRÁILER DEL FINAL DE “1923” - TEMPORADA 2

La cuenta oficial de Paramount Plus Brasil en YouTube publicó el adelanto del episodio 02x07 de “1923”. Entonces, si quieres ver el avance en portugués, puedes hacerlo debajo de estas líneas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE “1923” - TEMPORADA 2?

Como mencioné previamente, la segunda temporada de “1923” concluye su historia con el episodio “A Dream and a Memory”, el cual se estrena el domingo 6 de abril del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE “1923” - TEMPORADA 2?

El capítulo final de la temporada 2 de “1923” se lanza en Paramount+ exactamente a las 12:00 a.m. (ET) de su fecha de estreno. No obstante, debido al cambio de hora, el episodio puede llegar a la plataforma durante la noche del día anterior en algunos países.

En ese sentido, su lanzamiento respeta el siguiente rango horario:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (PT) del sábado 5 de abril / 12:00 a.m. (ET) del domingo 6 de abril

9:00 p.m. (PT) del sábado 5 de abril / 12:00 a.m. (ET) del domingo 6 de abril México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 10:00 p.m. del sábado 5 de abril

10:00 p.m. del sábado 5 de abril Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 11:00 p.m. del sábado 5 de abril

11:00 p.m. del sábado 5 de abril Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:00 a.m. del domingo 6 de abril

12:00 a.m. del domingo 6 de abril Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 1:00 a.m. del domingo 6 de abril

¿CÓMO VER EL FINAL DE “1923” - TEMPORADA 2?

En Estados Unidos y Latinoamérica, puedes disfrutar del último episodio de la segunda temporada de “1923” en el horario indicado a través de Paramount Plus. No olvides que debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En España, por otro lado, el capítulo llegará a SkyShowtime el lunes 28 de abril del 2025. ¿La razón? Pues, la transmisión en el país europeo recién comenzó el pasado 10 de marzo (a diferencia de la emisión regular que dio inicio el 23 de febrero).

“1923”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3?

Hasta el momento, no se ha confirmado la producción de la temporada 3 de “1923”. Por lo tanto, es probable que la popularidad de la ficción permita que se emitan más episodios del show en el futuro.

Harrison Ford como Jacob y Helen Mirren como Cara Dutton en una imagen promocional de la temporada 2 de la serie "1923" (Foto: Paramount)