¿Qué sucede cuando una persona se convierte en un personaje? ¿Cómo vive una familia dentro de un mito? ¿Y cuál es el costo de convertirse en su propio héroe? son algunas de las preguntas que “Al descubierto: El Rey del Hígado” (“Untold: The Liver King” en su idioma original) plantea. El documental de Netflix dirigido por Joe Pearlman relata la emocionante historia del rápido ascenso del hombre que se hizo famoso en internet por comer carne cruda y creó un imperio de suplementos, y la controversia que surgió tras revelarse las mentiras de Brian Johnson.

“Cuando el Rey del Hígado irrumpió en mi feed, yo, como tantos, quedé fascinado”, contó el director a Tudum. “Quería saber más: quién era realmente y qué estaba pasando. La verdad era aún más loca de lo que jamás hubiera imaginado”.

Asimismo, agregó: “Vivimos en una época en la que se puede llegar a cientos de millones de personas sin pasar por ningún tipo de control tradicional. Sin verificación de antecedentes: solo un teléfono y una persona. Cuando la conmoción y la indignación consiguen visitas, ¿qué estás dispuesto, o incluso eres capaz, de seguir haciendo para mantenerte en la cima del algoritmo?”

Brian Johnson, conocido como el Rey del Hígado, construyó un imperio del fitness online devorando carne cruda y promoviendo un "estilo de vida ancestral" (Foto: Netflix)

LA VERDADERA HISTORIA DE BRIAN JOHNSON, “EL REY DEL HÍGADO”

¿Quién es el Rey del Hígado?

Brian Johnson, conocido como Liver King, es un influencer de fitness y empresario estadounidense resaltó por promover un “estilo de vida ancestral”, que se basa en comer alimentos integrales, grandes cantidades de órganos y carne cruda sin procesar, salir al aire libre y rechazar las comodidades modernas.

Aunque nació en Ceiba, Puerto Rico, se mudó a la Base Aérea Lackland en San Antonio, Texas, debido al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Asistió a la Universidad Tecnológica de Texas, donde se especializó en bioquímica. Más tarde, trabajó en los sectores farmacéutico y de suplementos.

De Brian Johnson a Liver King

En 2021, lanzó su marca en redes sociales y empezó a compartir su estilo de vida con la promesa de obtener resultados sorprendentes. Compartía videos comiendo grandes cantidades de hígado crudo, arrastrando pesas con los dientes, dándose baños de hielo y otras actividades para demostrar su resistencia. Incluso introdujo a su familia en la “vida ancestral”.

Rápidamente, consiguió millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. “Creo que es un genio del marketing, de verdad”, indicó Joe Pearlman. “Este tipo sabe lo que quiere el público y cómo venderle contenido en todos los sentidos”.

El sorprendente físico de Brian Johnson parecía demostrar que su estilo de vida tenía excelentes resultados. Esto sumado a la historia de que sus hijos Rad y Stryker sufrieron problemas de salud persistentes durante su infancia y se recuperaron gracias a una dieta rica en órganos motivó a que unas 25.000 personas empezaran a comprar sus suplementos cada mes.

Barbara Johnson, también conocida como la Reina del Hígado, también es parte del documental "Al descubierto: El Rey del Hígado" (Foto: Netflix)

La polémica por el uso de esteroides

A medida que crecía la fama de Brian Johnson, surgieron dudas sobre si realmente logró su físico con “estilo de vida ancestral”. Inicialmente negó haber consumido sustancias para mejorar el rendimiento. ”No toco esas sustancias. Nunca las he consumido. No las voy a consumir”, aseveró en el podcast Power Project de Mark Bell en 2022.

Sin embargo, a finales de ese año, unos correos electrónicos publicados por el canal de YouTube More Plates More Dates revelaron la verdad: El rey del hígado había gastado más de $11,000 al mes en esteroides anabólicos.

Sin más opciones, se disculpó por engañar a sus espectadores sobre su “intervención farmacológica”. “No se podía negar”, le dijo Johnson al equipo de “Al descubierto: El Rey del Hígado”. “Sabía que me había pillado”.

Más tarde, algunos seguidores de Brian Johnson presentaron una demanda contra el influencer. Exigieron una compensación de 25 millones de dólares, pero la demanda fue desestimada.

