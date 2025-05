CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la historia de la vida real de Jody ‘Joe’ Scaravella, “Nonnas” es una comedia dramática de Netflix que narra la historia de un hombre que tras perder a su madre y a su abuela, recurre a las recetas de generaciones anteriores para encontrar consuelo y orientación. Con el dinero del seguro de su madre, decide abrir un restaurante italiano tradicional dirigido por cuatro abuelas. Aunque cuenta con el apoyo de sus amigos, no resulta una tarea sencilla. Entonces, ¿qué pasó con Joe (Vince Vaughn) y su homenaje para su madre María?

La película dirigida por Stephen Chbosky empieza mostrando un poco de la infancia de Joe, quien admiraba a su madre y abuela mientras cocinaba las recetas más exquisitas. En el presente, Joe está en el funeral de su madre y recibe el pésame de familiares y amigos. Al verlo triste, Bruno (Joe Manganiello), su amigo de la infancia, y su esposa Stella (Drea de Matteo) le sugieren utilizar el dinero del seguro para fomentar algún interés propio.

Pero el protagonista de “Nonnas” prefiere comprar un restaurante italiano llamado Spirito’s para convertirlo en la Enoteca Maria. Aunque creen que fue una idea impulsiva, Bruno y Stella deciden apoyar a su amigo. Bruno se encarga de la reconstrucción del lugar, mientras que Joe busca a las cocineras. Antonella (Brenda Vaccaro), Roberta (Lorraine Bracco) y Teresa (Talia Shire) acuden al llamado.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NONNAS”?

Roberta fue la mejor amiga de María durante 60 años y a pesar de que no siempre está de buen humor, accede a ser una de las cocineras del restaurante de Joe. La siguiente en llegar es Antonella, a quien su vecina Olivia (Linda Cardellini), una excompañera de escuela de Joe, obliga a unirse al equipo para que tenga nuevas amigas.

Teresa, una exmonja que después de años de servir a Dios, decide hacer algo diferente, es la última cocinera de Enoteca Maria. Pero no es la última en unirse al equipo, ya que Joe le pide a Gia (Susan Sarandon), otra buena amiga de María, ser la repostera de su restaurante. Gia se niega porque está ocupada con su estética, pero Joe la convence.

Todo parece listo para la pronta inauguración de Enoteca Maria, pero los temperamentos fuertes de Antonella y Roberta ocasionan un pequeño incendio. Un desacuerdo provoca que descuiden el horno, lo que ocasiona daños en unos de los muros y que el inspector no les dé el permiso de funcionamiento.

Joe limpió con ayuda de Olivia, pero no le informó del incidente a Bruno, quien se enoja porque no podrá solicitar otra inspección en mucho tiempo y eso significa que su amigo perdió el dinero invertido. Aunque pelean, no tardan en disculparse y volver a ser amigos, sobre todo porque Bruno vendió el automóvil de su padre para pagar la reconstrucción del local.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NONNAS”?

¿Cómo Joe logró abrir el restaurante?

Después de que Teresa hace una oración con la esperanza de un milagro, Olivia salva el día. Como abogada, descubre que el inspector tiene denuncias por cobrar sobornos, así que lo presiona para otorgar el permiso. Con ese asunto solucionado, Joe y su equipo se preparan para el gran día.

Mientras las “Nonnas” visitan el salón de belleza de Gia y fortalecen su amistad compartiendo sus historias, Joe organiza un “baile” sorpresa para Olivia a manera de disculpas por abandonarla en el baile de graduación de la secundaria. Esto marca un reinicio para ambos, ya que él está soltero y ella es viuda.

Llega el día de la inauguración y las cosas no resultan cómo Joe esperaba. Una tormenta arruina el primer día. Bruno y Stella son los únicos comensales. Las cosas no mejoran en las siguientes semanas, solo acuden los familiares de las cocineras. ¿Por qué? Una de las razones es que un amigo del antiguo dueño de Spirito’s no está de acuerdo con que alguien fuera de la comunidad dirija el lugar y le dice al resto de vecinos que no acudan al nuevo restaurante.

¿Qué pasó con Joe y su equipo?

Joe busca críticos gastronómicos para que su local salga a flote, pero todos lo rechazan. Además, las deudas se siguen acumulando y no sus ingresos no son suficientes para pagarlos. En un último intento, el protagonista de “Nonnas” lleva la comida de su restaurante ante un crítico, pero él rechaza asistir a su evento, así que, no tiene más opción que anunciar el cierre de Enoteca Maria.

Para no desperdiciar la comida, organizan una cena con familiares y amigos. Todos los asistentes disfrutan de los platillos de las “Nonnas”, quienes reciben merecidos aplausos al final de la noche. En ese momento, Joe ve a su madre y abuela entre el grupo. Finalmente, el protagonista decide abrir la carta que su madre le dejó antes de morir y descubre las recetas familiares.

Después de cerrar el restaurante y volver a su antiguo trabajo, Joe se entera de que aunque el crítico no asistió al evento, envió a su asistente, quien escribió una crítica favorable y ayudó a que el restaurante se convirtiera en un éxito. Al final de “Nonnas”, se muestran imágenes de la Enoteca Maria real y se informa que lleva abierta más de 15 años en Staten Island, Nueva York, y emplea nonnas de todo el mundo.

¿CÓMO VER “NONNAS”?

“Nonnas” está disponible en Netflix desde el 9 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

