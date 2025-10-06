En “Psicosis” (1960), el actor Anthony Perkins encarna al inolvidable Norman Bates, personaje que dejó una huella imborrable en el cine de terror. Ahora, Netflix retoma su figura con “Monstruo: La historia de Ed Gein” (en su idioma original: “Monster: The Ed Gein Story”), explorando tanto su papel en el rodaje como su vida personal. Así, tras ver la serie, quizá te preguntas si realmente el artista se sometió a una terapia de conversión. Por eso, para descubrir la respuesta, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la tercera entrega de “Monster” nos traslada a la Wisconsin rural de los años 50’s, donde Eddie Gein, un hombre solitario y obsesionado con su madre, ocultaba en su granja en ruinas una “casa de los horrores”.

Lo cierto es que sus crímenes macabros sentaron las bases de un nuevo tipo de “monstruo” e inspiraron la creación de icónicos personajes del terror cinematográfico.

¿QUÉ MUESTRA LA SERIE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN” SOBRE LA TERAPIA DE CONVERSIÓN?

La serie de Netflix presenta a Anthony Perkins (Joey Pollari) en un consultorio, conversando con la terapeuta Mildred Neman (Mimi Kennedy) sobre su atracción hacia otros hombres.

En ese encuentro, se insinúa que él acepta voluntariamente someterse a un método de “cura” para reprimir su homosexualidad, con la aparente aprobación de su entorno laboral y familiar.

Por si fuera poco, la producción retrata con precisión su relación secreta con Tab Hunter (Jackie Kay).

ANTHONY PERKINS, ¿REALMENTE SE SOMETIÓ A LA TERAPIA DE CONVERSIÓN?

Lamentablemente, Anthony Perkins sí se sometió a la terapia de conversión en la vida real.

Y es que el actor enfrentó presiones por su orientación sexual en una época de fuerte conservadurismo en Hollywood.

Según MNews, él inició el tratamiento con Mildred Newman, el cual incluía sesiones de electroshock que habrían afectado su memoria y su capacidad para recordar diálogos.

Más tarde, tras la muerte de Newman en 2001, surgieron múltiples denuncias por maltrato y mala praxis. Además, este tipo de “terapias” fueron prohibidas en gran parte del mundo.

¿QUÉ PASÓ CON ANTHONY PERKINS?

Anthony Perkins murió en el año 1992, a los 60 años de edad. En ese momento, él estaba casado con Berry Berenson, la madre de sus dos hijos.

Y si bien nunca se conoció la dinámica de ese matrimonio, el cual muchos llamaron “fachada”, ella fue la mujer que lo cuidó, lo acompañó y lo protegió desde el momento en el que el actor fue diagnosticado con sida.

En el 2001, Berry también tuvo una muerte trágica: era una de las pasajeras de uno de los aviones del 11-S.

