CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Ozgur Onurme y Deni Jordan, “Asaf” es una miniserie turca que narra la historia de un conductor de taxi con unos sólidos valores morales y que quiere retomar las riendas de su vida tras separarse de su mujer y su hijo. Sin embargo, un desafortunado accidente de tráfico lo lleva a conocer a las personas equivocadas que convierten su vida en un completo caos y ponen en riesgo a su amada familia. ¿Quién está detrás de la tragedia de Asaf? ¿Logra liberarse? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas del thriller de acción escrito por Onurme y Ahmet Vatan.

A pesar de que es una persona amable y se esfuerza por cumplir con sus responsabilidades, la suerte no parece estar de lado de Asaf. Su esposa Sema (Burçin Terzioglu) no solo quiere el divorcio, también quiere quitarle la custodia de su hijo Atlas. Mientras intenta no perder su trabajo como taxista, un conductor imprudente choca con su vehículo. Cuando Asaf amenaza con llamar a la policía, el extraño le ofrece cubrir los daños.

Sin embargo, el dinero que entrega resulta insuficiente y “Asaf” se presenta en la empresa que el extraño dejó como referencia. No obtiene respuesta, pero reconoce el automóvil, así que lo vandaliza. En prisión, conoce al Capitán Kemal, quien le hace preguntas sobre Nasuh Alpha (Riza Kocaoglu), con quien más tarde se reúne y lo obliga a entregar un paquete como pago por los destrozos.

Asaf Erdem (Cihangir Ceyhan) se involcra en una organización muy peligrosa tras un accidente automovilístico (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ASAF”?

En el lugar indicado, Asaf Erdem encuentra el cuerpo del Capitán Kemal, quien al parecer estaba investigando la organización Payen Kuyern, dirigida por Nasuh. Además, un niño se sube a su taxi. Mientras soluciona sus problemas, Erdem decide dejarlo al cuidado de Sema. No obstante, el pequeño no es un simple huérfano, ya que tiene información sobre el caso y deja una pulsera en manos de Sema

En custodia, Asaf busca consuelo en el sistema de justicia penal, pero, en su lugar, encuentra un nuevo aluvión de problemas. El principal, el hombre del accidente se presenta en la estación de policía y le pide que guarde silencio. El taxista lo ignora hasta que descubre que se trata del Teniente Cüneyt Bozkurt.

Gracias a una jugada previa con Nasuh, Erdem, quien se deshizo del cuerpo de Kemal, queda libre y el paquete que encuentra en su taxi es solo una caja con dinero falso. A medida que avanza la serie turca, una red de mentiras se desmorona y queda clara la participación del inspector Cüneyt en todo el embrollo.

¿Por qué Asaf se une a Payen Kuyern?

Atlas tiene un problema cardiaco y para seguir viviendo requiere un trasplante de corazón. Harun, la nueva pareja de Sema se ofrece a ayudar a coordinar la operación, sin embargo, también es parte de Payen Kuyern, organización a la que Erdem se une para salvar a su hijo.

Nasuh Alpha (Riza Kocaoglu) dirige el sistema Payen Kuyern, que no es más que un engaño, en la serie turca "Asaf" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ASAF”?

¿Quién asesinó a Kemal y por qué?

Aunque Kemal también era parte de Payen Kuyern, el Capitán intentaba proteger al Mert, el pequeño que apareció en el taxi de Asaf. Cüneyt estaba detrás del niño, así que asesinó al Capitán por interponerse en su camino.

Cuando llega el momento, Asaf se encarga de denunciar a Nasuh de manera anónima y consigue que lo arresten en una fiesta. Sin embargo, antes se producen varias muertes. El evento era una trampa para que el empresario asesinara a los asistentes. Tras la masacre, Nasuh es arrestado, pero la pesadilla de Asaf aún no termina.

¿Qué pasó con Asaf y su familia?

Por supuesto, Nasuh es liberado y planea otro gran evento en su barco. En tanto, Cüneyt le ordena a Asaf que lleve un automóvil con una bomba hasta el barco de Nasuh. Erdem se niega, pero el policía amenaza con lastimar a su familia, que también se dirige al barco junto a Harun, quien también fue invitado a formar parte del sistema Payen Kuyern.

Aunque Sema rechaza la propuesta de Harun, todavía están en peligro. ¿Cómo termina la pesadilla? Asaf logra que arresten a Nasuh. Después de dejar el autobomba en el lugar que el empresario entierra a su víctimas, Asaf restaca a Mert, pero Nasuh le advierte que su hij Atlas también corre un grave riesgo. En respuesta, Erdem lo persigue y consigue detenerlo.

Al final de “Asaf”, el protagonista puede recuperar a su familia y disfruta de un día de playa junto a Sema, Atlas y Mert, a quien adopta como a un hijo más.

Asaf (Cihangir Ceyhan) recupera a su esposa Sema (Burçin Terzioglu) y a su hijo Atlas al final de la serie turca "Asaf" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ASAF”?

“Asaf” está disponible en Netflix desde el 28 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.