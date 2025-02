Después de varios retos, estrategias, engaños, manipulaciones, traiciones, Lamborghinis, millones de dólares en efectivo y una isla privada en “Beast Games”, llegó el momento del premio de US$5 millones, el más grande en la historia del entretenimiento. Uno de los seis participantes que logró llegar hasta la final se convertirá en el ganador de la primera temporada del reality show de Amazon Prime Video. ¿Cuándo se emitirá el último capítulo y cómo verlo?

El programa conducido por Jimmy Donaldson, el youtuber que es mundialmente conocido como MrBeast, llega a fin tras diez episodios. Al menos la primera temporada, ya que “No hay forma de que no hagamos [la temporada 2]”, dijo al canal de YouTube Colin y Samir. “Me dijeron que no hablara de [la temporada 2 y la temporada 3]. Me encanta lo que hicimos con ‘Beast Games’. Lo estoy haciendo. Me encantó trabajar con Prime Video, así que estoy 100% seguro de que lo haremos con ellos. No hay forma de que no lo hagamos”.

¿Quién se convertirá en el ganador de “Beast Games”? Courtney (Jugadora 454), Twana (Jugadora 830), Jeff (Jugador 831), Emma (Jugadora 937), Yesi (Jugadora 947) y Gage Gallagher (Jugador 974) son los finalistas, así que uno de ellos podría llevarse los 5 millones de dólares del premio mayor. ¿O será el doble?

Gage, el jugador 974, fue el encargado de lanzar la moneda al final del penúltimo episodio de “Beast Games” (Foto: Amazon MGM Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL FINAL DE “BEAST GAMES”?

El último episodio de “Beast Games” se estrenará el jueves 13 de febrero de 2025 en Amazon Prime Video a nivel internacional, por lo tanto, para ver el final del popular reality solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “BEAST GAMES” - EPISODIO 10?

México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 2:00 pm.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 pm.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 pm.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 pm.

En el caso de Estados Unidos, este es el horario por estado:

California: 12:00 pm.

Texas e Illinois: 2:00 pm.

Nueva York, Florida, Pensilvania y Ohio: 3:00 pm.

¿DÓNDE VER EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “BEAST GAMES”?

“Beast Games” se transmite en Amazon Prime Video. Para acceder al contenido, solo es necesario una suscripción que en Perú, tiene un valor de S/25.90.

Link de Amazon Prime Video para ver “Beast Games” - Episodio 10

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO DE “BEAST GAMES”?

Después de que los diez finalistas se repartieran los $1,000,000 en el octavo episodio de “Beast Games”, empezó la ronda de sobornos y llamadas para conseguir los votos necesarios para llegar a la ronda final. Cuando el número de participantes se redujo a seis, se anunció una gran sorpresa, la posibilidad de duplicar el premio.

Gage Gallagher (Jugador 974) aceptó lanzar la moneda que definirá el destino en la competencia. ¿Conseguirá incrementar el premio? ¿Quedará fuera de la competencia?

Jeffrey "Jeff" Randall Allen, el número 831, es uno de los seis finalistas del reality show "Beast Games" (Foto: Amazon MGM Studios)