Para alegría de los fans de las comedias dramáticas musicales, “Bocchi the Rock!” ha confirmado su llegada a la pantalla grande. Y es que la película de la franquicia sobre la banda más tímida y querida del mundo del anime ya es oficial. Así, el proyecto pone el foco en dos personajes clave: Nijika y su hermana mayor Seika. Además, el gran anuncio llegó con un teaser y un póster bajo el brazo. En ese sentido, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento de qué trata el largometraje, quiénes lo hacen y qué pasa con la temporada 2 de la serie de Crunchyroll.

Vale precisar que la cinta se titula “Bocchi the Rock! the Movie: Footprints of the Stars” (o “Eiga Bocchi za Rokku! Hoshi no Ashiato”) y funciona como precuela del anime de CloverWorks.

La franquicia, por su parte, nació como un manga de cuatro viñetas de Aki Hamazi, publicado en la revista Manga Time Kirara Max desde diciembre del 2017, y hoy en día se ha ganado el cariño de un público fiel dentro y fuera de Japón.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DEL ANIME “BOCCHI THE ROCK!”?

Tal como revela la web oficial de la franquicia, esta cinta adapta “Hoshi ni Tamukeru Ai no Hana”, una historia especial del final del quinto volumen de la obra original, que recorre el pasado de Nijika Ichiji junto a su hermana mayor Seika.

Así, el relato se centra en un sueño anterior a la formación de Kessoku Band que empieza con una despedida.

Cabe resaltar que, en el anime, Nijika es la baterista y líder de la banda, mientras que Seika administra Starry, el local donde se presenta el grupo.

Además, se sabe que esta última tocó la guitarra en una agrupación antes de abrir el establecimiento.

MIRA EL ANUNCIO DE LA PELÍCULA DEL ANIME “BOCCHI THE ROCK!”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA DEL ANIME “BOCCHI THE ROCK!”?

La película de “Bocchi the Rock!” llegará a los cines de Japón en el 2027, con una distribución a cargo de Animec.

Por otro lado, se ha revelado que Shin Wakabayashi dirige la película, mientras que Erika Yoshida regresa como guionista y Yukiko Horiguchi diseña los personajes.

El primer póster promocional de la película anime "Bocchi the Rock! the Movie: Footprints of the Stars" (Foto: CloverWorks)

¿QUÉ PASA CON LA TEMPORADA 2 DE “BOCCHI THE ROCK!”?

Si bien la segunda temporada de “Bocchi the Rock!” se confirmó en febrero del 2025, con Yusuke Yamamoto como director en lugar de Keiichiro Saito, no surgieron mayores actualizaciones desde entonces.

Sin embargo, el anuncio de la película sirvió de excusa para que Yamamoto publicara un dibujo con el mensaje de que la producción de esta tanda de episodios avanza a fondo.

Y tú, ¿ya estás listo para lo que se viene en la franquicia?

El boceto conmemorativo realizado por el director Yusuke Yamamoto que le regala a los fans una actualización sobre la segunda temporada de "Bocchi the Rock!" (Foto: @BTR_anime / X)

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