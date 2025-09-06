Si estás enganchado con “Bon appétit, majestad”, probablemente estés buscando qué ver después. Porque esa mezcla de romance histórico, toques de fantasía y una buena dosis de gastronomía coreana es simplemente adictiva. Netflix lo ha vuelto a hacer: ha traído a nuestras pantallas una serie que no solo entretiene, sino que también nos transporta a otra época y nos abre el apetito con cada episodio.
La historia de Yeon Ji-yeong, una chef contemporánea que viaja accidentalmente al pasado y termina cocinando para el rey más exigente de la dinastía Joseon, es tan original como entrañable. Im Yoon-ah y Lee Chae-min logran una química perfecta, mientras el guion dirigido por Jang Tae Yoo encuentra el equilibrio justo entre tensión palaciega, humor sutil y emoción romántica. Además, la recreación de los platos, hechos con asesoría de chefs reales, es un deleite visual.
Lo más interesante es cómo “Bon appétit, majestad” logra combinar géneros que, a primera vista, parecen muy distintos. Y sin embargo, aquí funcionan como un reloj suizo: la realeza, el viaje en el tiempo, las intrigas de la corte y ese detalle tan especial de los sabores que salvan —o condenan— vidas. Esta fórmula ha encantado no solo al público coreano, sino también a los fans internacionales que ya esperan más historias con esta vibra única.
Así que si estás buscando series similares, te entiendo completamente. A mí también me pasó: terminé un episodio, luego otro... y cuando me quise dar cuenta, quería más series con esa misma magia. Por suerte, el catálogo de K-dramas en Netflix está lleno de joyas que comparten ese encanto, ya sea por su contexto histórico, su enfoque gastronómico o su combinación de romance y fantasía.
En esta nota te comparto mi lista definitiva de 5 series coreanas que sí o sí debes ver si te está gustando “Bon appétit, majestad”. Ya sea que te atrapó el vestuario, los dilemas del corazón o simplemente te enamoraste de cómo se ven esos platos reales en pantalla, estas recomendaciones son para ti. Prepárate para viajar en el tiempo, enamorarte de nuevos personajes y, tal vez, hasta aprender una que otra receta coreana.
SERIES COREANAS QUE DEBES VER SI TE GUSTA “BON APPÉTIT, MAJESTAD”
1. “Señor reina”
- Sinopsis: Tras despertar en el cuerpo de una seina del siglo XIX, un chef debe lidiar con la corte y encontrar una forma de regresar al presente... y recuperar su propia vida.
- Año: 2020
- Cantidad de temporadas: 1
- Número de episodios: 20
- Actores: Shin Hae-sun, Kim Jung-hyun, Bae Jong-ok, etc.
2. “Ella de día, otra de noche”
- Sinopsis: La vida de Mi-jin ya es todo un desafío. ¿Y si encima le sumamos un jefe implacable, un posible romance y un misterioso salto de generación?
- Año: 2024
- Cantidad de temporadas: 1
- Número de episodios: 16
- Actores: Lee Jung-eun, Jeong Eun-ji, Choi Jin-hyuk
3. “My Only Love Song”
- Sinopsis: Una actriz huye indignada de su nuevo programa y termina subiéndose a una vieja camioneta con dirección al pasado.
- Año: 2017
- Cantidad de temporadas: 1
- Número de episodios: 20
- Actores: Gong Seung-yeon, Jong-hyun Lee, Yeon-seo Kim, etc.
4. “El príncipe de la azotea”
- Sinopsis: Un príncipe heredero es transportado 300 años al futuro, donde asume una nueva identidad para estar cerca de una mujer que se parece a su esposa fallecida.
- Año: 2012
- Cantidad de temporadas: 1
- Número de episodios: 20
- Actores: Shin Hae-sun, Kim Jung-hyun, Bae Jong-ok, etc.
5. “Batalla de amor”
- Sinopsis: En esta comedia romántica escrita por Choi Soo-young, una aguerrida abogada pretende enfrentarse a un cliente importante, pero termina perdidamente enamorada de él.
- Año: 2023
- Cantidad de temporadas: 1
- Número de episodios: 10
- Actores: Kim Ok-vin, Teo Yoo, Kim Ji-hun, etc.
