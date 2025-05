CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque “Captain America: Brave New World” (“Capitán América: Un nuevo mundo” en Hispanoamérica) se estrenó en los cines en febrero de 2025, al igual que las anteriores películas de Marvel llegó a Disney+, el 28 de mayo. En la cinta número 35 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), Sam Wilson (Anthony Mackie) se ve envuelto en un incidente internacional luego de reunirse con el presidente electo de EE. UU., Thaddeus Ross (Harrison Ford). Por lo tanto, debe descubrir el porqué de un siniestro complot global antes de que su verdadero artífice haga que el futuro se vea rojo. ¿Qué pasó al final con los personajes principales?

La cuarta entrega de la serie de películas de “Captain America” y la continuación de la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” empieza con Thaddeus Ross convirtiéndose en el nuevo presidente de Estados Unidos y lamentando que su hija Betty (Liv Tyler) no esté a su lado. En tanto, los medios de comunicación cuestionan sus cuestionables actos del pasado y su obsesión con Hulk.

Cinco meses después, Sam y Joaquín Torres (Danny Ramírez) están en medio de una misión en México: impedir el robo de un paquete con un contenido secreto. El protagonista de “Captain America: Brave New World” cumple el pedido del presidente Ross, pero no consigue detener a Seth Voelker / Sidewinder (Giancarlo Esposito), el líder de Serpiente, un violento equipo de operaciones especiales. Además, tiene sospechas sobre la entrega frustrada.

Sidewinder (Giancarlo Esposito) se enfrenta a Sam Wilson en la primera parte de la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”?

Cuando Joaquín pide consejos para ser un mejor Falcon, Sam lo lleva a entrenar con Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Durante esa visita, Wilson recibe una invitación a la Casa Blanca, a la que también incluye a Isaiah. A pesar de sus miedos por su terrible pasado, Bradley acepta. En medio de la velada, Ross le pide a Sam que reconstruya a los Vengadores.

Más tarde, el presidente Ross da un discurso sobre un tratado mundial que garantice una distribución justa del Adamantium. Antes de que pueda concluir, se activa una música extraña, que provoca que Isaiah y otros hombres disparen contra Thaddeus. Cuando Sam alcanza a su amigo le pide que se entregue para evitar un desastre. Luego intenta negociar con el presidente, pero Ross declina su última oferta y lo deja fuera.

Sam visita a Isaiah en prisión y descubre que Bradley no recuerda el ataque a Ross. Con la información que recolecta Joaquín llegan a la conclusión de que Isaiah y los otros hombres fueron manipulados a través de un control auditivo. Ruth (Shira Haas), la asesora de seguridad del presidente, también cree lo mismo.

Mientras el Capitán América se enfrenta a Sidewinder, Ross se reúne con los líderes internacionales, quienes se niegan a firmar el tratado del Adamantium si Japón no es parte del acuerdo, y Ruth visita la prisión para interrogar a los detenidos, pero descubre que un agente asesinó a la mayoría y se suicidó después de escuchar la misma melodía perturbadora. Para evitar que suceda lo mismo con Isaiah, lo traslada a un lugar seguro.

Thaddeus Ross (Harrison Ford) le pide a Sam Wilson (Anthony Mackie) que reconstruya a los Vengadores en la película "Captain America: Brave New World" (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”?

¿Quién está detrás de todo y por qué?

Sam y Joaquín llegan al campamento y descubre que la persona detrás de todo es Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), un biólogo celular que adquirió inteligencia sobrehumana debido a la sangre de Bruce Banner y al que Ross ha utilizado para conseguir la presidencia con la promesa de que lo liberara tras alcanzar su objetivo. Cuando Thaddeus no cumple su promesa, Sterns elabora un plan de venganza: exponerlo como el monstruo que es en realidad.

El protagonista de “Capitán América: Un nuevo mundo” intenta detener a Sterns, pero este utiliza el control mental en los guardias del lugar para que asesinen a los intrusos. Ruth llega a tiempo para ayudarlos. Más tarde, se reúnen con Sidewinder, quien brinda información relevante sobre Ross y Sterns. Cuando Sam confronta al presidente, Thaddeus admite sus culpas y menciona que Sterns encontró la solución a su problema del corazón: unas pastillas que evitan su muerte.

Después de que el primer ministro de Japón se niega a firmar el tratado, Ross decide apoderarse del adamantium. Durante el procedimiento, dos agentes manipulados por Sterns atacaron a la flota japonesa. Ross intenta controlar el daño, pero el Primer Ministro no confía. Mientras Sam y Joaquín intentan detener a los soldados, Sterns llama a Ross para motivarlo a dejarse llevar por la ira. Aunque Joaquin resulta gravemente herido, Sam logra evitar una guerra y Ross no pierde el control.

Sterns se reúne con Sam y le advierte de lo sucederá con Ross. Mientras Sterns es detenido, Ross pierde el control durante una conferencia de prensa. Se convierte en Hulk Rojo. Sam intenta detenerlo, pero no resulta nada sencillo. Tras una brutal batalla, Ross logra calmarse cuando recuerda a su hija. Al final, Ross es encerrado en La Balsa y recibe la visita de Betty, le firma el tratado y Isaiah es liberado.

¿Qué significa la escena post-créditos de “Captain America: Brave New World”? Sam Wilson visita a Sterns en su celda. “Todos ustedes, héroes que protegen este mundo, ¿creen que son los únicos? ¿Creen que este es el único mundo?”, advierte el villano. Lo que es una referencia a las amenazas del multiverso que se avecinan.

Al final de “Captain America: Brave New World”, Sam Wilson (Anthony Mackie) logra detener a Hulk Rojo (Harrison Ford) (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”?

“Captain America: Brave New World” está disponible en Disney+ desde el 28 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película de la Fase Cinco de Marvel solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

