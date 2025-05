CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de seis temporadas y 66 episodios, “The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la criada“ en español), serie de Hulu basada en la novela homónima de la autora canadiense Margaret Atwood, llegó a su fin el 27 de mayo del 2025. En el último capítulo de la ficción creada por Bruce Miller, June (Elisabeth Moss) reflexiona sobre sus experiencias en Gilead y decide qué hacer a continuación. Entonces, ¿qué pasó con la protagonista?

En la temporada final, el espíritu inquebrantable y la determinación de June la impulsan de nuevo a la lucha para derrotar a Gilead. En tanto, Luke (OT Fagbenle) y Moira (Samira Wiley) se unen a la resistencia, Serena (Yvonne Strahovski) intenta reformar Gilead mientras el comandante Lawrence (Bradley Whitford) y la tía Lydia (Ann Dowd) se enfrentan a sus propios errores, y Nick (Max Minghella) se enfrenta a difíciles pruebas de carácter.

Mientras Serena está en peligro de volver a convertirse en una esposa y perder el poder que ha recuperado, June y sus aliados preparan un gran ataque para deshacerse de los comandantes, incluso cuenta con el respaldo de Lawrence, pero Nick lo expone para salvarse. Lo que provoca una matanza en Jezebels. No obstante, la boda de Serena y el comandante Wharton (Josh Charles).

Nick (Max Minghella) reveló el plan de ataque de June para salvarse en la sexta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “THE HANDMAID’S TALE”?

Unas horas después de su boda, Serena comprende el gran error que cometió y decide huir con su hijo Noah. La ceremonia también sirvió para iniciar la rebelión que en la primera noche cobró la vida de 37 comandantes. Wharton planea que la protagonista de “The Handmaid’s Tale” y el resto de criadas paguen, pero la ofensiva de Mayday llega a salvar el día.

Más tarde, Lawrence debe colocar una bomba en el avión en el viajarán los comandantes para hablar con el Alto consejo en DC. No obstante, llegan antes de que lo haga, así que decide sacrificarse y subir con ellos para activar el explosivo. Nick también sube y June no puede hacer nada para evitarlo.

En el último episodio de la sexta temporada de “The Handmaid’s Tale”, Boston finalmente es libre de la ocupación de Gilead. Nueva York es la siguiente en ser liberada, pero June ansia que suceda lo mismo con Colorado para que pueda recuperar a su hija Hannah. Mark Tuello (Sam Jaeger) informa que el comandante con el que vive Hannah ha sido ascendido y se muda a Washington D. C. Un poco más cerca de su madre, pero no lo suficiente.

En otro momento, Serena y June tienen una charla sincera que es interrumpida por Tuello para dirigir a Serena a un autobús que la llevará a un campo de refugiados de las Naciones Unidas. Antes de irse con Noah, se disculpa con June. Aunque no tiene prácticamente nada, Serena es feliz con lo que verdaderamente le importa, su hijo.

Serena (Yvonne Strahovski) se muda a un campo de refugiados con su hijo Noah al final de la sexta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “THE HANDMAID’S TALE”?

¿Qué pasó con June? ¿Recupera a Hannah?

En el capítulo final de “The Handmaid’s Tale”, June se reencuentra con una vieja amiga, Emily (Alexis Bledel), a quien le confiesa que le gustaría que todo fuera como antes aunque sabe que es imposible. De hecho, sueña con cómo habría sido Boston si Gilead no hubiera existido. Se imagina en un karaoke, con Janine, Alma, Emily, Moira, Rita cantando alegremente “Landslide” de Fleetwood Mac.

Mientras quema su bata de criada, June descubre que Luke y su equipo tuvieron éxito: encontraron a Janine. Pero eso no es todo, Naomi Lawrence y Charlotte (Angela) también llegan al lugar junto con la tía Lydia, quien le devuelve su hija a Janine. June presencia el emotivo momento y piensa en Hannah.

Más tarde, Holly y Nichole llegan en avión desde Alaska, pero June tiene otros planes: seguir luchando para mantener a salvo a todas las niñas de Gilead. “No tienes que estar cerca de mamá para sentir su amor. Te encontrará, estés donde estés”, le explica a su hija. Antes de despedirse, su madre Holly le aconseja escribir un libro, pero no desde la perspectiva de su sufrimiento sino de su resiliencia.

Cuando Jue y Luke se reencuentran queda claro que ambos han elegido tomar caminos diferentes para llegar a Hannah. Luke se unirá al grupo Mayday que se movilizará hacia la frontera de Nueva York en unos días. Al final, June llega a la casa de los Waterford y piensa en las primeras líneas de su libro. “Silla. Mesa. Una lámpara. La ventana con cortinas blancas. El cristal es irrompible, pero no es la huida lo que les da miedo”, es la misma frase del primer episodio.

Luke (OT Fagbenle) planea unirse al grupo Mayday y se separa de June al final de la sexta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

¿CÓMO VER “THE HANDMAID’S TALE”?

Las seis temporadas de “The Handmaid’s Tale” están disponibles en Hulu, por lo tanto, para ver la serie protagonizada por Elisabeth Moss solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí