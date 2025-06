La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” sigue dándonos a conocer detalles sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños. En el segundo episodio, vemos a Mariano Cassasola y a Margarita Ruiz comprometidos, disfrutando de una cena romántica en Acapulco, lugar al que también llegó el genio humorístico para encontrarse – sin saberlo – con su esposa Graciela Fernández. Aunque los futuros esposos están ahí para pasarla bien, se nota la tensión que hay entre la joven actriz y Gómez, pese a que están en mesas separadas. Debido a que su presencia es importante en esta producción, te damos a conocer quién es en la vida real dicho personaje.

Mariano Cassasola junto a su prometida Margarita Ruiz en “Chespirito: Sin querer queriendo” (Foto: HBO Max)

¿QUIÉN ES MARIANO CASSASOLA EN LA VIDA REAL?

En la vida real, Mariano Cassasola es Enrique Segoviano, quien trabajó desde 1973 hasta 1978 como director de cámaras, iluminación, sonido y efectos especiales en los programas de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”. En la actualidad, él tiene 80 años, pues nació el 6 de diciembre de 1944 en República Dominicana.

En la serie de Max, este personaje no solamente destaca por su talento detrás de cámaras, también por las tensiones que se generaron dentro del elenco, pues se formó un triángulo amoroso entre él, Florinda Meza y Gómez Bolaños.

Resulta que estaba comprometido con Meza (en la serie pasó a llamarse Margarita Ruiz porque Florinda no quería que se explote su imagen), pero por cosas del destino, Chespirito al enterarse de que iba a casarse comenzó a insistirle a la actriz para que inicien un romance; y vaya que lo logró.

En una entrevista al programa chileno “Primer plano”, de 2017, Florinda Meza contó que cuando el intérprete del Chavo vio que tenía el anillo se puso más insistente. “Durante un año, me enviaba una flor todos los días a donde sea que yo estuviera; yo salía de mi clase de danza y encontraba en el parabrisas del coche una flor. También me componía canciones, poemas, me dibujaba”, dijo mientras reconocía que seguía de novia con Segoviano.

Tras la ruptura, Segoviano decidió alejarse progresivamente de la producción y en 1978 terminó su colaboración con el equipo de Roberto Gómez Bolaños, precisamente en el momento que la influencia de Florinda Meza crecía en el ámbito creativo de los programas de su amado Chespirito.

Enrique Segoviano continuó con lo suyo y en 1991 y 1992 ganó en los Premios TVyNovelas al Mejor Programa de Comedia por “¡Anabel!”. Otros de sus trabajos como director son: “Odisea Burbujas” (1979), “El tesoro del saber” (1982-1987), “Hola México!!!”(1984), “Ave Fénix” (1986), “TVO” (1991), “Pobre niña rica” (1995), “La vida de María Félix” (1992), “Atínale al Precio” (1997, 2010), entre varios más.

