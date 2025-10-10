Si tenemos que mencionar a los competidores más fuertes que llegaron a la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, sin duda alguna el nombre de Christian de la Campa no debe faltar, ya que el actor, modelo y exmiembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está demostrando qué tan preparado está mental y físicamente. Si bien, se ha convertido en uno de los favoritos, los fanáticos del reality buscan conocer más datos sobre él en lo que se refiere a su vida privada. A continuación, te doy a conocer si actualmente tiene pareja.

El actor llega dispuesto a llevarse el primer lugar de "La Isla: Desafío Extremo" (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

¿CHRISTIAN DE LA CAMPA TIENE PAREJA?

Para todas las que suspiran por este competidor, lamentamos informarte que Christian de la Campa tiene pareja actualmente, algo que él mismo ya había dado a conocer en varias ocasiones, pero prefirió mantener en reserva la identidad de la mujer que robó su corazón.

No se tienen detalles, ni las más mínimas pistas para saber quién es la novia de este estadounidense que ha preferido mantener su vida privada bajo siete llaves.

En esta imagen robando suspiros de sus seguidores (Foto: Christian de la Campa / Instagram)

¿QUIÉNES HA SIDO LAS NOVIAS DEL ESTADOUNIDENSE?

Christian de la Campa ha tenido varias relaciones románticas que fueron conocidas públicamente, ya que varias de ellas se dieron durante su participación en realities y colaboraciones con figuras del espectáculo.​ Así tenemos:

CRISTINA EUSTACE. Se conocieron durante su paso por “La casa de los famosos”. Él reconoció que estaba muy interesado en ella, por lo que deseaba tener más que una amistad fuera del show.

Ella es una cantante mexicana que es muy exitosa en su país y en varias partes del mundo (Foto: Cristina Eustace/Instagram)

ANAHI IZALI. Con ella tuvo un breve romance cuando los dos también formaban parte de “La casa de los famosos”. Una vez que el programa terminó, su amor también.

Ella también conquistó al actor Christian de la Campa (Foto: Anahí Izali / Instagram)

AYLÍN MUJICA. Cuando Christian de la Campa fue a “La mesa caliente”, no pudo ocultar su atracción a la conductora, de quien dijo era su “crush”. Si bien, la reacción de la cubana fue de sorpresa y ciertos coqueteos, nunca se confirmó si hubo algo entre ellos.

Aylín Mujica es una actriz, modelo y bailarina cubana reconocida por su participación en telenovelas como "Corazón valiente" (Foto: AFP)

MARILUZ BERMÚDEZ. Se rumoreó que entre los actores hubo un amorío tras trabajar juntos en la telenovela “Me atrevo a amarte”. No existe nada concreto sobre alguna relación sentimental.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí