Cuando los sueños jóvenes se mezclan con promesas riesgosas, florece un romance moderno donde nada es lo que parece. “Contrato de Corazones, Tú y Yo” abre la puerta a una historia en la que el amor se firma con letras mayúsculas y pequeñas mentiras. Prepárate para sumergirte en un universo de moda, K-Pop, escuela de élite y contratos del corazón que podrían cambiarlo todo.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “CONTRATO DE CORAZONES, TÚ Y YO”?

La trama gira en torno a Feri, una chica con grandes aspiraciones: quiere convertirse en diseñadora de moda en Corea del Sur, inspirada por el mundo del K-Pop, pero proviene de una familia humilde.

Cuando entra al exclusivo Colegio Monte Blanco, decide ocultar su origen para encajar. Allí conoce a Sebastián, el alumno más enigmático del lugar, quien le propone un contrato inesperado: fingir que son novios para distraer a otras chicas y mantener las apariencias. Pero, como suele pasar, lo que comienza como un arreglo se transforma en algo más profundo y complicado.

La historia no se queda ahí: Pedro Baldo interpreta a Mateo, estrella del basquetbol y examigo de Sebastián, que ve en Feri una nueva compañera de escuela… y un nuevo interés romántico. Las amistades, los secretos, los sueños ocultos y los pactos sentimentales crean un tablero lleno de tensión y chispa juvenil. El choque entre el glamour de Monte Blanco y la verdad de Feri genera el combustible perfecto para el romance y el conflicto.

El reparto principal lo conforman Farah Justiniani como Feri, Tristán Maze como Sebastián y Pedro Baldo como Mateo. Complementan este trío personajes secundarios que enriquecen el mundo escolar: Ariadna Jardón, Roberto Tello, Samia, Pepe Olivares y Susy Lú forman parte de ese universo donde la moda, la competencia y los sentimientos se mezclan.

LA GUÍA DE HORARIOS DE “CONTRATO DE CORAZONES, TÚ Y YO”

El gran estreno de la serie es el lunes 27 de octubre de 2025 por Canal 5, con transmisión de lunes a viernes. En Estados Unidos y otros mercados de habla hispana se anunció también por UniMás; el horario típico es a las 5:00 p.m. (4:00 p.m. Hora del Centro).

A continuación, el horario detallado por regiones:

Estados Unidos

UniMás (ET – Hora del Este): 5:00 p.m.

5:00 p.m. UniMás (CT – Hora del Centro): 4:00 p.m.

4:00 p.m. UniMás (MT – Hora de la Montaña): 3:00 p.m.

3:00 p.m. UniMás (PT – Hora del Pacífico): 2:00 p.m.

México

Canal 5: 6:30 p.m. (hora local)

6:30 p.m. (hora local) Repetición disponible en ViX y Plataforma Televisa Univision.

España

Disponible en ViX Internacional y plataformas digitales de Televisa Univision, con estrenos al día siguiente a las 00:30 a.m. (hora española).

Sudamérica

Perú, Colombia, Ecuador: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay: 7:30 p.m.

“Contrato de Corazones, Tú y Yo” no solo captura el espíritu juvenil, sino que mezcla el humor, la ternura y la ambición de una generación que lucha por ser auténtica en un mundo que exige apariencias. Con guiños a los dramas coreanos y una narrativa ligera pero emocional, la serie promete enganchar tanto a adolescentes como a adultos jóvenes.

