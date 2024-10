Después de lo eventos de “Kicking Turbo Granny’s Ass”, los fanáticos de “Dan Da Dan” esperan con ansias el quinto episodio del anime basado en el manga del mismo nombre, de Yukinobu Tatsu, y que sigue a dos estudiantes que terminan inmersos en un mundo de extraterrestres y fantasmas. ¿Cuándo se estrenará el nuevo capítulo? ¿A qué hora? ¿En qué plataforma streaming estará disponible? ¿Qué pasará con Momo y Okarun tras deshacerse de la maldición de la Turbo Abuela?

Para ajustar cuentas con Turbo Granny, Momo y Okarun aparecen en el túnel prometido. Cuando las cosas se complican Momo le ordena a Okarun que active su maldición, pero Turbo Granny revela que levantó la maldición y lo despojó de sus poderes. Más adelante, empiezan el juego de la mancha para alejar al espíritu del lugar y logran capturar a Turbo Granny usando los poderes psíquicos de Momo.

Al final del cuarto episodio de “Dan Da Dan”, desarrollado por Science SARU, Seiko explicó que Turbo Granny nació de las maldiciones de las chicas de secundaria que habían sufrido destinos terribles en Ciudad Shono. Mientras que Okarun aseguró que esa maldición ya no lo afectaba.

Momo y Okarun se enfrentaron a la Turbo Abuela en el cuarto episodio de "Dan Da Dan" (Foto: Science SARU)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 5 DE “DAN DA DAN”?

El quinto episodio de la primera temporada de “Dan Da Dan”, se estrenará el jueves 31 de octubre de 2024 a nivel mundial en Crunchyroll, Netflix y Hulu.

El quinto capítulo del anime será emitido originalmente en Japón a las 12:26 am, mientras que el público internacional podrá ver el episodio desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Horario para ver “Dan Da Dan” por país

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 5:00 pm

España: 6:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California y Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 11:00 am

Nueva York y Pensilvania: 12:00 pm

¿DÓNDE VER EL CAPÍTULO 5 DE “DAN DA DAN”?

Este es el enlace oficial de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo episodio de “Dan Da Dan”:

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 5 DE “DAN DA DAN”?

Después de una batalla tan intensa, es probable que el quinto capítulo de “Dan Da Dan” no esté cargado de acción y emoción, pero sin duda, establecerá puntos claves para la trama. Además, el trío protagonista reflexionará sobre su última pelea y lo que significa para el siguiente en su camino.

El quinto episodio también presentará a dos nuevos personajes ya que en el avance, aparece una niña de cabello rosado y un pequeño gato.

La aventura de Okarun y Momo continúa en el quinto episodio del anime "Dan Da Dan" (Foto: Science SARU)