La segunda temporada de “Dan Da Dan”, anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Yukinobu Tatsu, empezó el 3 de julio de 2025 y retomó los eventos del ‘Arco de la casa maldita’, que sigue a Okarun, Momo y Jiji mientras enfrentan amenazas superiores a las que se han enfrentado. Los protagonistas deben investigar los secretos de una casa embrujada vinculada al pasado de Jiji. Entonces, ¿cuándo se estrena el segundo capítulo y cómo verlo?

En “Like, This Is the Legend of the Giant Snake” (2x01), mientras Momo se defiende de un ataque en las aguas termales, Okarun y Jiji entran en pánico al descubrir un cuarto misterioso. Momo se libra de los hombres de la familia Kito gracias a la intervención de la Turbo Abuela, que la ha estado vigilando escondida en su mochila.

Después de visitar el Santuario de la Serpiente Gigante y conocer la leyenda que implica sacrificios humanos, Momo regresa a casa de Jiji, donde se encuentra con la familia Kito esperándola y con Okarun y Jiji inconscientes en el suelo. Intenta ayudarlos, pero la superan en número y se convierte en el siguiente sacrificio.

Por supuesto, Okarun y Jiji también intentan salvar a su amiga, pero no su plan no resulta como esperaban y terminan enfrentando a la bestia, que en realidad parece un gusano gigante al que la familia Kito ha alimentado por años. ¿Lograrán escapar de la enorme criatura?

Turbo Abuela ayuda a Momo a escapar de la familia Kito en el estreno de la temporada 2 de "Dan Da Dan" (Foto: Science SARU)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “DAN DA DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12?

El segundo episodio de la segunda temporada de “Dan Da Dan” se estrenará el jueves 10 de julio de 2025 a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las plataformas de streaming Crunchyroll y Netflix.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

El segundo capítulo del anime dirigido por Fūga Yamashiro será estrenado originalmente en Japón, a las 12:26 am, y llegará al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Este es el horario de lanzamiento por país:

País Hora México 10:00 am Perú, Colombia y Ecuador 11:00 am Bolivia, Venezuela y Paraguay 12:00 pm Argentina, Chile, Uruguay y Brasil 1:00 pm Reino Unido 4:00 pm España 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

Ciudad Hora California 8:00 am Arizona 9:00 am Illinois y Texas 10:00 am Nueva York y Pensilvania 11:00 am

¿DÓNDE VER “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

Al igual que los primeros capítulos, la temporada 2 de “Dan Da Dan” estará disponible en Crunchyroll y Netflix, así que necesitas una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN “DAN DAN DAN” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

Hasta el momento, ni Crunchyroll y ni Netflix han compartido la sinopsis del segundo episodio de la nueva temporada de “Dan Da Dan”. Sin embargo, la última vez que vimos a Momo, Okarun y Jiji estaban a punto de convertirse en las presas de una lombriz gigante devoradora de hombres. ¿Cómo escaparán? ¿Cuál es la verdad detrás de la criatura y de la familia Kito?

Momo, Okarun y Jiji deben escapar de la lombriz gigante en el segundo episodio de la segunda temporada de "Dan Da Dan" (Foto: Science Saru)

