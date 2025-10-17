La tercera temporada de “One-Punch Man” llegó con ruido: tras seis años de espera, el regreso del arco de la Asociación de Monstruos desató quejas por la animación y apuntó los reflectores a JC Staff. Vincent Chansard, figura destacada de “One Piece”, salió a defender al estudio. Conoce este y otros detalles.

La discusión se origina en un historial exigente: “One-Punch Man” deslumbró en 2015 con “Madhouse”; en 2019, “JC Staff” tomó la posta con una temporada 2 de recepción dividida. El 12 de octubre de 2025 se estrenó la temporada 3, aún sin número de episodios confirmado, y el fandom expresó su decepción por la calidad visual, elevando la presión sobre el equipo.

¿QUÉ DIJO VINCENT CHANSARD SOBRE “ONE-PUNCH MAN” T3 Y JC STAFF?

Vincent Chansard defendió a JC Staff y afirmó que la polémica por la animación de “One-Punch Man” T3 no depende solo del estudio: responsabilizó también a los comités de producción y pidió frenar el acoso al personal. El animador explicó que el estudio está “entrenado para sobrevivir” en una industria con plazos severos y escasez de mano de obra, mientras “las decisiones se toman desde arriba”, por lo que el equipo carga con críticas por decisiones que no controla.

“Creo que mucha gente culpa a JC Staff, pero es un poco más complejo… A veces no se trata del estudio de animación; a veces se trata del comité de producción”, agregó.

La tercera temporada de "One-Punch Man" adapta el Arco de la Asociación de Monstruos, considerado uno de los más intensos y complejos del manga original (Foto: J.C.Staff)

“ONE-PUNCH MAN”: DE “MADHOUSE” A “JC STAFF”

2015 : “Madhouse” lanzó la adaptación con un estándar visual celebrado a nivel global.

: “Madhouse” lanzó la adaptación con un estándar visual celebrado a nivel global. 2019 : “JC Staff” asumió la temporada 2, dividió opiniones y mantuvo el interés del público.

: “JC Staff” asumió la temporada 2, dividió opiniones y mantuvo el interés del público. El 12 de octubre de 2025: debutó la temporada 3 con el arco de la Asociación de Monstruos. El número de episodios no se ha revelado.

¿DÓNDE VER “ONE-PUNCH MAN” TEMPORADA 3 Y QUÉ ESPERAR DEL RITMO VISUAL?

La temporada 3 de “One-Punch Man” está disponible en Hulu. El estreno deja buenas sensaciones de dirección y acabado: encuadres más expresivos, timing cómico afinado y una promesa de set pieces más ambiciosas. El listón es alto tras la primera temporada; el opening sugiere que el equipo creativo quiere competir en esa liga.

Garou será uno de los personajes más atractivos de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

