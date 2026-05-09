En 2026, la fecha de celebración del Día de la Madre coincide en varios países. Desde los que lo celebran el segundo domingo de mayo como Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y otros de Latinoamérica, hasta los que lo celebran el 10 de mayo como México, Guatemala y El Salvador. En cualquier caso, en un fin de semana perfecto para pasarlo en familia y viendo algunas series o películas. Las principales plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, tienen varias opciones en sus respectivos catálogos.

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El servicio de video bajo demanda de la N roja es uno de los más populares en el mundo y tiene una gran variedad de películas ideales para el Día de la Madre. Desde comedias dramáticas y comedias románticas, hasta thriller de acción y ciencia ficción. A continuación, te comparto una lista con algunos títulos para tu domingo en familia.

LAS PELÍCULAS QUE PUEDES VER EN NETFLIX EL DÍA DE LA MADRE

1. La Madre

Protagonizada por Jennifer López, Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Gael García Bernal, “The Mother” es una película dramática de acción estadounidense dirigida por Niki Caro con un guion de Misha Green, Andrea Berloff y Peter Craig. En esta cinta de 2023, una exasesina profesional sale de su escondite para proteger a la hija que entregó años atrás.

Sinopsis: “Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija —a quien nunca conoció— de las garras de criminales sedientos de venganza.”

Jennifer Lopez es la protagonista de la película "The Mother",, dirigida por Niki Caro a partir del guion de Misha Green (Foto: Netflix)

2. Familia al instante

Basada en la experiencia personal de Sean Anders, quien se encarga de la dirección, “Familia al instante” (“Instant Family”) es una comedia dramática protagonizada por Mark Wahlberg y Rose Byrne, y que sigue a una pareja que decide adoptar a tres hermanos a pesar de todo lo que eso implica. En el proceso, se redescubren como padres y comprenden lo que esos niños necesitan.

Sinopsis: “Esta pareja alcanzó el éxito reparando casas, pero cuando se trata de cuidar a tres hermanos voluntariosos, son sus vidas las que deberán renovarse por completo.”

“Instant Family”, dirigida por Sean Anders, es una película protagonizada por Mark Wahlberg y Rose Byrne (Foto: Paramount Pictures)

3. Día de las Madres

“Mother’s Day” es una comedia romántica de 2016 dirigida por Garry Marshall y escrita por Tom Hines, Lily Hollander, Anya Kochoff-Romano y Matt Walker. La cinta, que cuenta con un elenco liderado por Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis, Timothy Olyphant, Britt Robertson, Héctor Elizondo y Jack Whitehall, entrelaza varias historias de madres, hijas y padres en Atlanta durante los días previos a esta festividad.

Sinopsis: “Este Día de la Madre será memorable gracias a las múltiples vicisitudes que deberán superar un grupo de madres (y un padre viudo despistado) en Atlanta.”

4. Más que madres

Basada en la novela “What’s Makes You Happy” de William Sutcliffe, “Más que madres” es una comedia dirigida por Cindy Chupack, a partir de un guion de Chupack y Mark Andrus. Esta película de 2019 narra la historia de tres madres suburbanas que se presentan a las casas de sus hijos en la ciudad de Nueva York sin previo aviso. Patricia Arquette, Angela Bassett, Felicity Huffman, Jake Hoffman, Sinqua Walls y Jake Lacy lideran el reparto.

Sinopsis: “Tres amigas se sienten abandonadas el Día de la Madre y tienen una gran idea: subirse al auto y visitar a sus hijos, que ya están creciditos y no saben la que les espera.”

5. I Am Mother

Dirigida por Grant Sputore y escrita por Michael Lloyd Green, “I Am Mother” es una película australiana de suspense ciberpunk que tiene como protagonistas a Clara Rugaard, Luke Hawker, Rose Byrne y Hilary Swank. La cinta que se estrenó en 2019 sigue a una niña en un búnker postapocalíptico que ayuda a repoblar la Tierra.

Sinopsis: “Tras la extinción masiva de la humanidad, la vida de una adolescente criada a solas por un droide cambia por completo al toparse con otra humana.”

Clara Rugaard interpreta a La Hija, en la película "I Am Mother". Se trata de una niña criada en un búnker post-apocalíptico por una robot que ayuda a la repoblación de la Tierra (Foto: Netflix)

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