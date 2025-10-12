Los Casillas han vuelto, aunque con el imperio tambaleante tras la repentina desaparición de Aurelio. ¿Qué pasó con el “Señor de los cielos”? Además, ¿dónde está Rutila? Eso es lo que intentan descubrir Ismael y Diana en “Dinastía Casillas”, el spin-off que Telemundo estrenó el martes 7 de septiembre y que desde un principio ha dejado en shock a medio mundo. ¡Chacorta está vivo!

HORARIO DE “DINASTÍA CASILLAS”, DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE OCTUBRE

La serie “Dinastía Casillas” se emite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. (hora del Este, ET) y a las 8:00 p.m. (hora Central, CT) en Estados Unidos.​

En el caso de Puerto Rico, la serie será estrenada el lunes 27 de octubre por Telemundo Puerto Rico, en el horario de las 10:30 p.m.

Ismael es la nueva cabeza del clan tras el secuestro de Aurelio (Foto: Dinastía Casillas / Telemundo)

¿DÓNDE VER “DINASTÍA CASILLAS”?

Cada episodio de “Dinastía Casillas” se transmite en vivo por Telemundo en Estados Unidos.

¿CÓMO VER “DINASTÍA CASILLAS” EN STREAMING?

Los episodios de Dinastía Casillas están disponibles al día siguiente a su emisión en la plataforma Peacock, aunque solo en Estados Unidos.

Planes de suscripción de Peacock

Premium: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

Premium Plus, sin anuncios y con descargas: US$16.99 al mes o US$169.99 al año

También puedes acceder a la serie mediante la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.​

La app de Telemundo permite ver en vivo “Dinastía Casillas” si tu proveedor de cable incluye acceso a canales en streaming, o los episodios grabados después del estreno.​

Póster oficial de "Dinastía Casillas", el spin-off de "El señor de los cielos" sin Rafael Amaya (Foto: Dinastía Casillas / Telemundo)

¿PUEDE VERSE “DINASTÍA CASILLAS” FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

No, “Dinastía Casillas” no puede verse oficialmente fuera de Estados Unidos, ni por el canal de Telemundo, ni a través de la web, ni mediante Peacock.

¿QUÉ PASÓ EN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

En los cuatro primeros episodios de “Dinastía Casillas”, Ismael asume el liderazgo de la familia tras el secuestro de Aurelio y Rutila, enfrentando peligrosas amenazas de antiguos y nuevos enemigos como El Gancho, Chacorta y El Cabo. Mientras lucha por rescatar a sus familiares, sufre un ataque que lo deja herido y obliga a buscar refugio. Eso sí, puede establecer alianzas estratégicas con figuras como Elizabeth para hacer frente a las ofensivas enemigas, todo en medio de traiciones, persecuciones y la constante presión por mantener el poder y el legado de los Casillas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí