Fue uno de los regresos que sorprendió a la audiencia; y aunque los seguidores de la serie “Dinastía Casillas” estaban felices por ver de nuevo a Chacorta, pronto se les borró la sonrisa cuando se dieron cuenta que iría detrás de su sobrino Ismael Casillas, quien – según el general Cifuentes – mató a su hijo Víctor Jr. Debido a que su retorno dejó boquiabierta a la audiencia, recordemos cómo murió el hermano de Aurelio en “El señor de los cielos”.

“No me mataron, pero trataron de arrancarme el rostro, el apellido y hasta el alma… Aprendí a ser un fantasma con una sola misión: acabar con Ismael Casillas. ¿Familia? Esa palabra la enterré el mismito día que me dieron por muerto, ahora me toca a mí decidir quién vive y quién va a suplicar por morir. Ellos me dieron por muerto y yo vengo a enterrarlos de verdad”, se le escucha decir al personaje interpretado por el actor mexicano Raúl Méndez.

Vale precisar que en el spin-off vemos a Chacorta con varias cicatrices en el cuerpo, pero lo que llama poderosamente la atención es que no tiene un dedo en la mano izquierda, por lo que debe usar una prótesis. Él estuvo todo este tiempo en la cárcel, pero es liberado para cumplir una sola misión: dar con el paradero de Ismael.

Así se tejió la leyenda de la muerte de Chacorta en la saga Casillas (Foto: Telemundo)

¿CÓMO “MURIÓ” CHACORTA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Aunque vimos cómo secuestraron y torturaron a Chacorta a finales de la segunda temporada de “El señor de los cielos”, el hermano de Aurelio Casillas no murió, tal como lo pudimos constatar en “Dinastía Casillas”. Si bien, la trama del spin-off abarca la venganza de dicho personaje contra su propia familia, recordemos cómo supuestamente dejó de existir.

Resulta que a Chacorta le interesaba adquirir un rancho cerca de la frontera, cuando se decidió por uno fue a cerrar un trato; sin embargo, fue interceptado por los hombres del Chema Venegas, quienes se lo llevaron, pero como puso tanta resistencia terminaron matándolo; al menos eso es lo creíamos, pues lo vimos sobre una mesa con el rostro totalmente ensangrentado.

Aunque el mismo Chema quería acabar con él, tuvo que resignarse a no poder sacarle información y disfrutar su sufrimiento mientras poco a poco acababa con su existencia.

En el episodio dos de “El señor de los cielos 3”, le dan la noticia a Aurelio, quien se encontraba preso; lo peor fue cuando le entregaron en una caja con hielo la cabeza de Chacorta.

El día que acabaron la vida de Chacorta (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN FUE CHACORTA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Víctor Casillas es el nombre de Chacorta en “El señor de los cielos”. Él es hermano menor de Aurelio Casillas y fue apodado de esa manera porque era muy impulsivo y explotaba fácilmente: “mecha muy corta”.

Se caracterizaba por ser leal a Aurelio y a su madre, por lo que estaba comprometido con los negocios de su familia. Se había casado con Matilde, con quien tenía una relación tóxica llena de celos, dependencia, machismo e inseguridad.

Chacorta es el hermano menor de Aurelio Castillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí