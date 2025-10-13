El clan Casillas puede sobrevivir a sus enemigos sin Rafael Amaya, pero ¿qué pasa cuando enfrenta al rating? ¿Los números le sonríen al spin-off de “El señor de los cielos”, “Dinastía Casillas”?

El actor anunció en abril de 2024 que la novena temporada de “El señor de los cielos” sería su última temporada como Rafael Amaya y desde entonces, más de uno comenzó a preguntarse si la serie podría continuar sin su protagonista. ¿El fin? Por supuesto que no. Telemundo encontró la solución, un spin-off estelarizado por Iván Aranaey Isabella Castillo como Ismael Casillas y Diana Ahumada, dos de los pilares de la franquicia en la actualidad.

“Dinastía Casillas” fue estrenada finalmente en octubre de 2025 y, para alegría de los fieles seguidores de la familia, con buenos resultados.

¿CÓMO LE FUE EN EL RATING A “DINASTÍA CASILLAS”?

De acuerdo con datos de Nielsen, “Dinastía Casillas” reunió el día de su estreno a 1.32 millones de televidentes totales en Estados Unidos, de los cuales, 552,000 fueron adultos de entre 18 y 49 años, la franja de edad más codiciada por los anunciantes.

Con estos números, Telemundo pudo derrotar después de mucho tiempo a Univision en el segmento más importantes del horario estelar.

El debut de “Dinastía Casillas” también fue el debut más exitoso de una ficción de Telemundo desde el lanzamiento de la novena temporada de “El señor de los cielos”, en febrero de 2024.

María Fernanda Yepes también es parte del elenco de "Dinastía Casillas" en el papel de Elizabeth Cordero (Foto: Telemundo)

Según Talkwalker, que es una plataforma de inteligencia de datos sociales, “Dinastía Casillas” se ubicó además como la principal serie dramática del día en cadenas de televisión y plataformas en cuanto a reproducción de videos e interacciones: más de 50,000 interacciones y 690,000 vistas de video en Facebook, Instagram, X y YouTube.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN DINASTÍA CASILLAS?

“Dinastía Casillas” está continuando la historia del universo de “El señor de los cielos” tras la desaparición de Aurelio Casillas.

Diana e Ismael Casillas ahora lideran la organización y planean el rescate de Aurelio y Rutila, pero se ven obligados a replantear alianzas y estrategias ante una serie de eventos inesperados y la amenaza constante de sus enemigos.

El control del cártel y la sobrevivencia de la familia Casillas depende de su capacidad para enfrentar viejos fantasmas, nuevos conflictos y la rivalidad con el cártel de El Gancho. En este escenario, recurren al apoyo de Elizabeth, exesposa de El Chema, que vuelve al mundo criminal buscando territorios y poder.

La serie explora si la familia logrará reinventarse y mantener su imperio o si, por el contrario, lo perderán todo.​

¿CÓMO VER “DINASTÍA CASILLAS”?

“Dinastía Casillas” se transmite de lunes a viernes en Estados Unidos por Telemundo, en el horario estelar: 9:00 p.m. hora del Este / 8:00 p.m. hora Central.

Los capítulos también están disponibles el día siguiente en streaming a través de la app oficial de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store), así como en Peacock, la plataforma digital de NBCUniversal, donde se pueden ver bajo suscripción con acceso a contenido exclusivo como entrevistas, detrás de cámaras y escenas adicionales.​

Póster oficial de "Dinastía Casillas", el spin-off de "El señor de los cielos" sin Rafael Amaya (Foto: Dinastía Casillas / Telemundo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí