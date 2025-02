“Dragon Ball Daima”, precuela de “Dragon Ball Super” y secuela de “Dragon Ball Z” que se estrenó el 11 de octubre de 2024, sigue a Goku y sus amigos después de que se transforman en versiones en miniatura de sí mismos y viajan al Reino Demoníaco en busca de la solución. El responsable no es otro que Gomah, quien se convirtió en el Rey Demonio Supremo tras la muerte de Dabura durante el arco de Majin Buu. En el penúltimo episodio del nuevo anime, este villano sufre una transformación. ¿Cuál es su nombre?

La serie creada por Akira Toriyama empieza con Gomah, Degesu y el namekiano Neva dirigiéndose a la Tierra para localizar las Esferas del Dragón y utilizarlas para transformar a todos los que pelearon contra Majin Buu y a sus amigos en niños. A partir de ese momento, los protagonistas inician una travesía que los lleva al Reino Demoníaco con la esperanza de volver a la normalidad.

Después de conseguir algunos aliados y superar distintas pruebas, Goku, Vegeta y el resto de personajes de “Dragon Ball Daima” encuentran a Gomah, que aunque no es el villano más poderoso al que al enfrentando, tampoco será sencillo de derrotar, sobre todo luego de que se transforma con ayuda del Tertian Oculus.

Se trata de un objeto legendario con la capacidad de potenciar el poder de cualquier Rey Demonio. Gomah utilizó uno de sus deseos de las Esferas del Dragón para conseguir el Tertian Oculus, que le dio más poder y un tamaño. ¿Cuál es el nombre que recibe su nueva apariencia? Gomah gigante, aunque también lo llaman Gomah del Tercer Ojo.

Gomah, el Rey Demonio, aparece transformado en Gomah Gigante en el capitulo 17 del anime "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

¿QUÉ PASARÁ CON GOMAH AL FINAL DE “DRAGON BALL DAIMA”?

El último episodio de “Dragon Ball Daima” se estrenará el 28 de febrero de 2025 en Japón, mientras que a Netflix llegará una semana después, así que Goku y sus amigos solo tienen un episodio más para derrotar al Rey Demonio. Sin duda no se compara a los poderosos villanos que los protagonistas han enfrentado, pero el Tertian Oculus lo convierte en una amenaza de cuidado.

Durante la pelea, Gomah ha demostrado que puede recuperarse rápidamente de cualquier ataque, lo que ha complicado las cosas para Goku y sus compañeros. ¿Cómo lograrán vencerlo? Solo necesitan arrebatarle el Tercer Ojo de su frente y dejará de ser una amenaza.

Por lo tanto, es probable que no necesiten eliminarlo. Una vez que vuelva a su tamaño y poder original no representará un gran peligro. Probablemente esa sea la razón por la que no mencionan a Gomah en “Dragon Ball Super”.

El Tertian Oculus le ha dado a Gomah más fuerza, poder y tamaño en el anime "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER EL FINAL DE “DRAGON BALL DAIMA”?

La primera temporada de “Dragon Ball Daima” se emite el viernes 28 de febrero en Japón. Los fanáticos de otros países podrán ver el episodio 20 en Crunchyroll y Hulu.

El último capítulo de “Dragon Ball Daima” estará disponible en Netflix a partir del 7 de marzo de 2025.