Tras ganar el prestigioso premio Manga Taishō en el 2022 y ser aclamado por la crítica, el manga “El Incidente Darwin” (en su idioma original: “Darwin Jihen” y en inglés: “The Darwin Incident”) de Shun Umezawa da el salto a la pantalla chica... como un anime de Amazon Prime Video. Pero, ¿vale la pena seguir esta historia que combina ciencia ficción, comedia, acción y drama? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles que debes conocer sobre su trama, su lanzamiento y su equipo detrás de cámaras. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción llega con la dirección de Naokatsu Tsuda y Katsuichi Nakayama, y el guion de Shinichi Inotsume.

Además, el tema de apertura seleccionado es “Make Me Wonder”, el cual está interpretado por la banda Official HIGE DANdism.

¿DE QUÉ TRATA “EL INCIDENTE DARWIN”?

La trama de “El Incidente Darwin” arranca con una operación de un grupo eco-terrorista conocido como la Alianza de Liberación Animal (ALA), el cual rescata a una chimpancé embarazada durante el asalto a un laboratorio de investigación biológica.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que diera a luz a un “humanzee”: un híbrido mitad humano, mitad chimpancé.

Él es Charlie y, 15 años después del incidente, reside con sus padres humanos adoptivos en una zona rural de Missouri, Estados Unidos, donde trata de llevar una vida “normal” al ingresar por primera vez a la escuela secundaria.

Allí conoce a Lucy, una chica marginada—pero brillante—que se convierte en su primera amiga real.

Aunque, por desgracia, la calma dura poco. Y es que la organización ALA, ahora más radicalizada, reaparece con un objetivo claro: reclutar a Charlie para convertirlo en el símbolo de su revolución contra la humanidad.

MIRA EL TRÁILER DE “EL INCIDENTE DARWIN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “EL INCIDENTE DARWIN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco en japonés de “El Incidente Darwin”:

Atsumi Tanezaki como Charlie , el protagonista de la historia.

, el protagonista de la historia. ​Mitsuho Kambe como Lucy Eldred , la compañera de clase de Charlie.

, la compañera de clase de Charlie. ​Akio Otsuka como Rivera , el agente del FBI encargado de vigilar a Charlie.

, el agente del FBI encargado de vigilar a Charlie. Toshiyuki Morikawa como Gilbert Stein

como Gilbert Stein Kaito Ishikawa como Gale

como Gale Rina Sato como Hannah Stein

como Hannah Stein Yoji Ueda como Phillip Graham

como Phillip Graham Hiroya Egashira como Lesley K. Lippman

¿CÓMO VER “EL INCIDENTE DARWIN”?

El anime “El Incidente Darwin” se estrena en Amazon Prime Video el martes 6 de enero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarlo desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "El Incidente Darwin", anime que explora géneros como la ciencia ficción, la comedia, la acción y el drama (Foto: TXN / Amazon Prime Video)

