Netflix ha decidido seguir apostando por el contenido infantil educativo y ahora suma a su catálogo una famosa serie que ya ha conquistado los corazones de millones de niños en todo el mundo.​​ Se trata de “El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón” y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento en la famosa plataforma de la “N” roja.

Vale precisar que esta serie animada fue creada por Guillermo Pino y Claudio Pousada, y—a lo largo de sus breves episodios—combina entretenimiento con pedagogía.

Así, el público en plena edad preescolar puede aprender de forma divertida... a través de historias entretenidas con música pegadiza y mucho color.

¿DE QUÉ TRATA “EL PAYASO PLIM PLIM: UN HÉROE DEL CORAZÓN”?

“El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón” nos presenta a Plim Plim, un alegre personaje que utiliza las canciones y la magia para enseñarle a los niños lecciones sobre amabilidad, solidaridad, responsabilidad y otros valores.

Así, cada capítulo de la producción trae consigo una aventura diferente donde él y sus amigos enfrentan desafíos cotidianos que se resuelven mediante el trabajo en equipo y la creatividad.

MIRA EL TRÁILER DE “EL PAYASO PLIM PLIM: UN HÉROE DEL CORAZÓN”

LOS PERSONAJES DE “EL PAYASO PLIM PLIM: UN HÉROE DEL CORAZÓN”

Entre los personajes principales que acompañan a Plim Plim en la serie, se encuentran:​

El elefante Nesho

La coneja Acuarella

El cerdito Hoggie

El oso Bam

La gata Mei Li

¿CÓMO VER “EL PAYASO PLIM PLIM: UN HÉROE DEL CORAZÓN”?

“El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón” llega a Netflix el miércoles 5 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Recuerda que el contenido de la serie también se transmite en YouTube, plataforma donde cuenta con un canal oficial.

“EL PAYASO PLIM PLIM: UN HÉROE DEL CORAZÓN” MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

El éxito de “El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón” no solo se limita a la pantalla. Y es que la franquicia ha expandido su alcance con shows en vivo que se han llevado a cabo en casi toda Latinoamérica.

Además, a través de su web oficial, puedes descargar una aplicación interactiva que le permite a los más pequeños del hogar interactuar con el personaje y sus amigos de manera digital.

Con episodios de 7 minutos de duración, "El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón" es una sensación en varias partes del mundo (Foto: Smilehood / Disney Junior)

