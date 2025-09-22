El universo de “The Boys” sigue expandiéndose con fuerza, y “Gen V” se ha consolidado como una pieza esencial dentro de esta narrativa explosiva y políticamente incorrecta. Su segunda temporada continúa explorando las intrigas y los peligros que acechan en la Universidad Godolkin, donde los jóvenes superhéroes no solo entrenan sus poderes, sino que también lidian con las consecuencias de la manipulación, la ambición y la lucha de poder. El episodio 4 promete dar un giro más a la tensión que se viene acumulando desde los primeros capítulos.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DEL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

El estreno del capítulo 4 de la temporada 2 de “Gen V” está programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025 , y llegará en exclusiva a Prime Video. La serie mantiene un calendario semanal de lanzamientos hasta el 22 de octubre, por lo que los fanáticos tendrán dosis constantes de drama, acción y secretos cada miércoles.

Los nuevos episodios de la temporada 2 de "Gen V" se estrenarán en Prime Video todos los miércoles hasta el 22 de octubre (Foto: Amazon Prime Video)

En cuanto al horario, el capítulo estará disponible a la medianoche (PT) / 3:00 a.m. (ET) en Estados Unidos, lo que se traduce en distintos momentos para el resto del mundo: 4:00 a.m. en Brasil (BRT), 9:00 a.m. en Europa Central (CEST), 4:00 p.m. en Japón (JST) y 7:00 p.m. en Nueva Zelanda (NZDT), entre otros.

En Latinoamérica, la espera nocturna se convierte en una oportunidad perfecta para madrugadores y fanáticos que quieran ser los primeros en verlo.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Si quieres ver la temporada 2 de “Gen V”, solo debes hacer clic en este enlace. Eso sí: necesitarás una suscripción activa. Actualmente, Prime Video tiene un costo de US$14,99 al mes o US$139 al año si se combina con Amazon Prime completo. También existe la opción de contratar únicamente el servicio de streaming por US$8,99 al mes.

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

Episodio 1: 17 de septiembre

17 de septiembre Episodio 2: 17 de septiembre

17 de septiembre Episodio 3: 17 de septiembre

17 de septiembre Episodio 4: 24 de septiembre

24 de septiembre Episodio 5: 1 de octubre

1 de octubre Episodio 6: 8 de octubre

8 de octubre Episodio 7: 15 de octubre

15 de octubre Episodio 8: 22 de octubre

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Aunque los detalles de la trama del episodio 4 permanecen bajo llave, la sinopsis general de la temporada ya anticipa un ambiente cargado de tensión: un nuevo decano misterioso, un plan de estudios que promete elevar el poder de los estudiantes, y secretos que podrían remontarse a la fundación misma de la Universidad Godolkin. Los protagonistas Marie, Jordan y Emma deberán enfrentarse a la sombra de sus traumas, mientras Cate y Sam se consolidan como los “héroes” del momento.

La combinación de fiestas universitarias, choques ideológicos y conspiraciones de laboratorio hace de “Gen V” un laboratorio social en sí mismo. Lo que parecía un simple regreso a clases se transforma en una batalla soterrada entre quienes buscan el poder absoluto y quienes solo intentan sobrevivir al caos. En este punto, cada nuevo episodio se convierte en una pieza clave para entender el rompecabezas más grande que conecta con “The Boys”.

Así, el episodio 4 de Gen V no solo es un capítulo más: es un puente narrativo hacia revelaciones mayores que pueden redefinir tanto a los personajes como al universo entero. La pregunta que todos se hacen es si realmente alguno de los estudiantes logrará escapar del destino que la propia Universidad y Vought parecen haber diseñado para ellos.

