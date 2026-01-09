CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque la historia de amor de Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nielsen (Tom Blyth) tiene un cierre romántico y clásico en “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation” en su idioma original), los fanáticos de este tipo de películas y de las adaptaciones de best-sellers, se preguntan si existe una posibilidad de que las aventuras de esta pareja continúen en una secuela de Netflix. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

A pesar de ser muy diferentes y de que su primer encuentro resulta caótico, Alex y Poppy forman un vínculo muy especial. No obstante, esa amistad de años se arruina debido a lo que sucede en su viaje a la Toscana. Desde ese momento, se han mantenido alejados y enfocados en sus propias vidas. La boda de David Nielsen (Miles Heizer) parece el evento perfecto para que los protagonistas resuelvan sus problemas.

Después del incómodo reencuentro, Alex y Poppy recuerdan sus últimos viajes y lo que vivieron en cada aventura. Las memorias también les permiten notar los errores que cometieron e intentar solucionar sus problemas. Cuando finalmente lo consiguen, Poppy hace algo que lo arruina todo.

Alex Nielsen (Tom Blyth) y Poppy Wright (Emily Bader) se reencuentran tras dos años de distanciamiento en la película "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

“GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES” ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

La respuesta corta es no. “People We Meet on Vacation” es la primera adaptación cinematográfica de una de las novelas más vendidas de Emily Henry. La película dirigida por Brett Haley (“Hearts Beat Loud”, “All the Bright Places”) a partir de un guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo aborda todos los eventos del libro, que no cuenta con una secuela. Por lo tanto, no existe material original para realizar una segunda parte.

“Para mí era muy importante que Emily sintiera que le hacíamos justicia a su libro”, señaló Haley a Tudum. “Intentamos ser fieles a la esencia de la historia de los personajes, a quiénes son, y contar la historia que ella contó, y creo que lo logramos. En realidad, es su libro el que llevamos a la pantalla, pero lo convertimos en una película”.

La autora Emily Henry también participó en la película “Gente que conocemos en vacaciones” como productora ejecutiva, así que supervisó de cerca la adaptación de su novela, que debutó en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times y ha vendido más de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos.

“Es muy firme en proteger lo que más les importa a los lectores”, explicó Henry sobre lo que le permitió el director. “Cada vez que ha sido necesario un cambio, ha intentado obtener mi opinión al máximo. Desde el principio, me preguntó: ‘¿Cuáles son las escenas que los lectores se perderán desesperadamente si no la ven? ¿Cuáles son las líneas que los lectores estarán esperando?’”

Aunque la historia de Alex y Poppy no tendrá una segunda parte, Netflix podría apostar por otra novela de Emily Henry. “Beach Read” (“La novela del verano”), “Book Lovers”, “Happy Place” (“Un lugar feliz”) y “Funny Story” son algunas de las opciones.

Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nielsen (Tom Blyth) se reconcilian al final de la película "Gente que conocemos en vacaciones" y inician un romance (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

“Gente que conocemos en vacaciones” está disponible en Netflix desde el 9 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí