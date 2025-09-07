Si quedaste fascinado con el thriller dramático “Highest 2 Lowest” (en español: “Del cielo al infierno”), que sigue al magnate de la industria musical David King, cuyo imperio se tambalea cuando recibe una llamada avisándole que secuestraron a su hijo y le piden 17,5 millones de dólares de rescate, pero todo da un giro radical al descubrir que el captor se llevó al hijo de su chofer y confidente; te dejo otras 5 películas que también podrían gustarte.

1. “PRISIONERS” (2013)

El Día de Acción de Gracias, Keller Dover, su esposa Grace y sus hijos van a cenar a la casa de sus amigos Franklin y Nancy Birch. Todo marcha bien hasta que las hijas menores de ambas familias, Anna y Joy, van sin permiso a la casa de los Dover, para buscar un silbato; sin embargo, ellas ya no regresan y se les pierde el rastro.

La cinta de 2013 fue protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y Viola Davis. Fue dirigida por Denis Villeneuve y fue candidata a un premio Óscar en la categoría de Mejor fotografía.

2. “TAKEN” (2008)

“Taken” nos presenta la lucha un padre de familia, exoficial de la CIA, que hará de todo para rescatar a su hija adolescente de unos criminales en Francia. Dicha organización se dedica a la trata de blancas, por lo que sabe que tiene solamente unas horas para recuperarla.

La película es protagonizada por Liam Neeson, Maggie Grace y Famke Janssen. Se estrenó en 2008 y está dirigida por Pierre Morel.

3. “TODO EL DINERO DEL MUNDO” (2017)

“Todo el dinero del mundo” se ubica en 1973, año en el que John Paul Getty III es secuestrado en Roma y sus captores piden un rescate de 17 millones de dólares. La única persona que puede desembolsar ese monto es su abuelo, un magnate del petróleo, pero se niega y ordena a su hombre de confianza intente rescatarlo.

El filme es protagonizado por Michelle Williams, Christopher Plummer y Mark Wahlberg. Se estrenó en noviembre de 2017 y está dirigido por Ridley Scott.

4. “HOMBRE EN LLAMAS” (2004)

“Hombre en llamas” sigue a un exoficial de la CIA llamado John Creasy que recibe la misión de proteger a una niña, cuyos padres han recibido amenazas de secuestro; sin embargo, los captores logran llevársela, por lo que hará de todo para recuperarla.

La película se estrenó en abril de 2004 y está dirigida por Tony Scott. Sus protagonistas son Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken y Giancarlo Giannini.

5. “PRUEBA DE VIDA” (2000)

“Prueba de Vida” sigue a Peter Bowman, quien es secuestrado por fuerzas antigubernamentales y piden un rescate de 3 millones de dólares. Debido a las dificultades que se presentan, su esposa Alice contrata al negociador de rehenes Terry Thorne para que salve la vida de su pareja.

Se trata de un filme de suspenso protagonizado por Russell Crowe y Meg Ryan. Fue dirigida por Taylor Hackford y escrita por Tony Gilroy. Se estrenó el 8 de diciembre de 2000 en Estados Unidos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí