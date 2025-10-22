Prepárate para un regreso sangriento al verano que nadie puede olvidar. “Sé lo que hicieron el verano pasado”, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, trae de vuelta la esencia del terror adolescente con un toque moderno, más psicológico y visualmente impactante. La culpa, el miedo y los secretos regresan con más fuerza que nunca en esta nueva versión del clásico, que revive las pesadillas de una generación entera y promete conquistar también a las nuevas audiencias.

¿DE QUÉ TRATA “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”?

La historia comienza con un grupo de jóvenes que, tras una noche de fiesta, atropellan accidentalmente a un desconocido. Presas del pánico, deciden ocultar el cuerpo y jurar que nunca hablarán del tema. Pero un año después, un mensaje anónimo los enfrenta con la verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado… y quiere vengarse.

A partir de ese momento, los protagonistas se ven atrapados en una pesadilla que mezcla persecuciones, secretos revelados y giros inesperados. La tensión crece con cada escena, recordando al espectador que el verdadero terror no siempre viene de un monstruo, sino de las decisiones humanas y sus consecuencias.

Jennifer Kaytin Robinson logra equilibrar el espíritu slasher de los 90 con una mirada más actual, explorando cómo la culpa, la exposición y la moral cambian en tiempos de redes sociales. Su narrativa es ágil, oscura y emocional, haciendo que cada susto también deje una reflexión.

La cinta, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, promete darle una vuelta de tuerca a la historia que muchos creíamos cerrada (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”

El elenco incluye a Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King y a los legendarios Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., quienes retoman sus icónicos papeles del filme original. Su presencia es un guiño directo a los fanáticos de siempre y un regalo para los que descubren la historia por primera vez.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “SÉ QUE LO HICIERON EL VERANO PASADO”?

Un dato importante: esta película solo está disponible en el catálogo de Netflix Estados Unidos, por lo que los suscriptores de otras regiones deberán usar una cuenta registrada en ese país para poder disfrutarla.

En cuanto a precios, Netflix US ofrece planes desde US$7.99 con anuncios, hasta US$24.99 en su versión Premium con 4K y HDR. Así que si eres amante del terror y la nostalgia, este podría ser el mejor momento para revivir —o descubrir— uno de los veranos más oscuros del cine.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.