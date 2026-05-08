Netflix sigue apostando por las series turcas y, esta vez, el turno es de “Gracias, ¿el siguiente?" (en inglés: “Thank You, Next” y en su idioma original: "Kimler Geldi Kimler Geçti"), la producción de comedia romántica que suma una temporada 3 centrada en las segundas oportunidades de su protagonista, Leyla Taylan. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata esta nueva entrega y cómo verla en la plataforma de streaming? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción fue creada por Ece Yörenç, está dirigida por Bertan Başaran y producida por Ay Yapım, y tiene a la actriz Serenay Sarıkaya al frente del elenco.

De esta manera, se presenta como una interesante alternativa para espectadores que buscan historias de ruptura, sanación y nuevos vínculos.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?”?

Tal como recuerda Netflix, “Gracias, ¿el siguiente?" narra la historia de Leyla (Serenay Sarıkaya), una joven que—tras una relación que le cambia la vida—tiene que lidiar con el pasado al mismo tiempo que se abre a una cercanía inesperada. Entonces, a partir de ese momento, decide vivir el amor y su día a día bajo sus propias reglas.

La nueva tanda de episodios sitúa a nuestra protagonista en plena resaca emocional de sus romances anteriores mientras se acerca un juicio clave contra el poderoso empresario Cem Murathan (Hakan Kurtaş), una trama que ya se venía construyendo en la temporada previa.

En paralelo, entra en juego la figura de Ali (Fatih Artman), cuyas ambiciones periodísticas y su vínculo con Leyla añaden tensión extra a la ecuación.

Así, el arco de la tercera entrega de la serie combina el proceso legal con las decisiones afectivas de la protagonista: tenemos vacaciones forzadas, nuevas amistades, vecinos incómodos, sospechas de vigilancia, un video de seguridad que lo cambia todo y reuniones a las que Leyla deja de presentarse, lo que pone en alerta a personajes como Sarp (Ahmet Rıfat Şungar).

MIRA EL TRÁILER DE “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?” - TEMPORADA 3

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “Gracias, ¿el siguiente?" mantiene la estructura de las entregas anteriores y presenta ocho capítulos con títulos en formato de hashtags, una marca ya reconocible de la serie de Netflix.

Episodio 1. “#FueraTelarañas” (36 min): Leyla se queda sin su grupo habitual de apoyo y se ve casi obligada a entablar nuevas amistades mientras Cem y Defne reaparecen en la vida pública.

Leyla se queda sin su grupo habitual de apoyo y se ve casi obligada a entablar nuevas amistades mientras Cem y Defne reaparecen en la vida pública. Episodio 2. “#MercurioRetrógado” (29 min): Con la esperanza de levantarle el ánimo a su tío, Leyla se suma al evento con sus amigos, pero su actitud positiva se desarma cuando ve quién se aloja en la habitación contigua.

Con la esperanza de levantarle el ánimo a su tío, Leyla se suma al evento con sus amigos, pero su actitud positiva se desarma cuando ve quién se aloja en la habitación contigua. Episodio 3. “#Antidepresivos” (35 min): Mientras va de un lado para otro, Buddy se mimetiza con los ánimos de Leyla, que se vuelven cada vez más turbulentos a medida que se acerca el juicio a Murathan.

Mientras va de un lado para otro, Buddy se mimetiza con los ánimos de Leyla, que se vuelven cada vez más turbulentos a medida que se acerca el juicio a Murathan. Episodio 4. “#PasosDeBaile” (31 min): Mientras los sentimientos de Leyla por Ali se profundizan, hay alguien que vigila cada uno de sus movimientos. ¿Es que realmente la están espiando o son solo ideas de ella?

Mientras los sentimientos de Leyla por Ali se profundizan, hay alguien que vigila cada uno de sus movimientos. ¿Es que realmente la están espiando o son solo ideas de ella? Episodio 5. “#DóndeTeMetiste” (33 min): Leyla queda impactada al ver un video de seguridad. Luego falta a una reunión importante, y cuando Sarp vuelve a casa no la encuentra allí, por lo que sus amigos se preocupan.

Leyla queda impactada al ver un video de seguridad. Luego falta a una reunión importante, y cuando Sarp vuelve a casa no la encuentra allí, por lo que sus amigos se preocupan. Episodio 6. “#Respuestas” (37 min): Confundido por la necesidad de Leyla de encontrarse con Cem, Ali comparte con ella sus deseos más profundos con la esperanza de que admita por fin qué es lo que realmente quiere.

Confundido por la necesidad de Leyla de encontrarse con Cem, Ali comparte con ella sus deseos más profundos con la esperanza de que admita por fin qué es lo que realmente quiere. Episodio 7. “#PorAlgoSerá” (35 min): Feyyaz acude a ayudar a Defne y los límites de la lealtad se vuelven borrosos: ¿tendrá ella la fortaleza de decir algo en contra de Cem? Sarp le revela su secreto a Leyla.

Feyyaz acude a ayudar a Defne y los límites de la lealtad se vuelven borrosos: ¿tendrá ella la fortaleza de decir algo en contra de Cem? Sarp le revela su secreto a Leyla. Episodio 8. “#Adiós” (57 min): Un antiguo amor se acerca a Leyla, pero ella ya tiene suficiente con los testigos secretos, las revelaciones inesperadas y las ambiciones periodísticas de Ali.

¿CÓMO VER “GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE?” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “Gracias, ¿el siguiente?" se estrenó el viernes 8 de mayo del 2026, como parte del trío de regresos que incluyen también a “Mi otra yo” y “Cementerio”.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie turca, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

Los amigos de Leyla están de vacaciones al iniciar la tercera temporada de la serie turca "Gracias, ¿el siguiente?" (Foto: Ay Yapim / Netflix)

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