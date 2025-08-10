Los animes cada vez se están haciendo más populares en las diferentes plataformas de streming, por lo que hay una gran variedad de ellos para todos los gustos. Si en caso estás buscando una cargada de acción y fantasía, con una trama que busque venganza, sin lugar a duda debes ir a Netflix, toda vez que aterrizó en su parrilla una historia que te dejará helado.

Se trata de una producción animada que se basa en un manga japonés escrito e ilustrado por Yura Urushibara, el cual se ha serializado en la revista de manga shōnen Weekly Shōnen Champion de Akita Shoten desde junio de 2020, y en julio de 2025 fue llevado a la pantalla. ¿Cuál es? Me refiero a “Tougen Anki”.

En “Tougen Anki”, la tragedia acaba con la vida del padrastro de Shiki (Foto: Studio Hibari)

SINOPSIS DE “TOUGEN ANKI”

En “Tougen Anki”, “una rivalidad milenaria enfrenta a los descuidados e imprudentes Oni contra los Momotarou, los protectores de la humanidad”. En ese contexto, aparece Shiki, un joven impulsivo que desconoce su ascendencia Oni. Debido a que no está conforme con la vida que le ha tocado, responsabiliza de todo a su padre adoptivo, a quien le dice tener la suerte de no compartir la misma sangre con él.

Si bien, se siente desdichado por no haber sido adoptado por alguien con mucho dinero, su perspectiva cambia cuando su padrastro muere al sacrificarse el momento en el que un Momotarou llama a la puerta de su casa.

Su dolor será tan grande que deseará vengarse, algo que su sangre Oni detecta y lo transforma en un monstruo. El poder que tiene llama la atención de Naito Mudano, profesor y compañero Oni en la Academia Rakshasa, quien le enseñará a este imprudente joven aprovechar sus poderes.

En “Tougen Anki”, el padre adoptivo de Shiki da su vida por su hijo (Foto: Studio Hibari)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “TOUGEN ANKI”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Tougen Anki” se lee: “Luego de que un Momotarō mata a su padre adoptivo, Shiki jura vengarse. Pero antes, tendrá que dominar los nuevos poderes de su descendencia Oni”.

¿CÓMO VER EL ANIME?

El anime “Tougen Anki” se encuentra disponible en Netflix. Se estrenó el 11 de julio de 2025 y cada episodio, de un total de 24, llegará semanalmente.

Para disfrutar del anime, simplemente debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

REPARTO DE “TOUGEN ANKI”

Kazuki Ura como Shiki Ichinose

Hiroshi Kamiya como Naito Mudano

Koutarou Nishiyama como Jin Kougasaki

Aimi como Kuina Sazanami

Manaka Iwami como Homare Byoubugaura

Ryouhi Kimura como Kyouya Oiranzaka

Kaito Miura como Rokuro Kiriyama

Mariya Ise como Yomogi Momokusa

Shougo Sakata como Ikari Yaoroshi

Natsuki Hanae como Juuji Yusurube

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí