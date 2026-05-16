El Top 10 de Netflix de las películas más populares de Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo incluye desde cintas de acción y thriller hasta drama y romance. Pero desde hace unas semanas también se sumaron largometrajes animados. “Swapped” y “Home” fueron los últimos, ahora una comedia deportiva se suma a la lista. Se trata de la historia de una pequeña cabra que sueña con ser profesional de un deporte de alta intensidad y contacto físico. A pesar de su tamaño, tiene una oportunidad para unirse a los profesionales.

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La película de Sony Pictures Animation, los creadores de “Spider-ManTM: A través del Spider-Verso”, es una divertida y emocionante historia de superación que enseña sobre el trabajo en equipo, la importancia de la perseverancia y el apoyo de la comunidad. Tyree Dillihay se encarga de la dirección y Caleb McLaughlin (“Stranger Things”) lidera el elenco de voces.

Se trata de “Goat” (“Como cabras” en España y “Goat: La cabra que cambió el juego” en Hispanoamérica), que tiene un protagonista decidido a revolucionar el juego y convertirse en una leyenda. Para lograrlo, debe superar la presión, el miedo y demostrar que su agilidad, valentía y trabajo en equipo son más importantes que la fuerza bruta.

Gabrielle Union, Aaron Pierre, Nicola Coughlan, David Harbour, Nick Kroll, Jenifer Lewis, Patton Oswalt, Jelly Roll, Wayne Knight, Jennifer Hudson, Sherry Cola, Eduardo Franco, Andrew Santino y Bobby Lee también forman parte del reparto, junto con el jugador de baloncesto Stephen Curry.

En la película animada de comedia "GOAT", el actor estadounidense Caleb McLaughlin le da voz en inglés al protagonista Will Harris (Foto: Sony Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Goat: La cabra que cambió el juego”, “la historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y jugar al rugibol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto físico total, dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. Los nuevos compañeros de equipo de Will no están muy entusiasmados con tener a una pequeña cabra en su alineación, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que ¡los pequeños también pueden jugar!”

En esta película, que recibió críticas generalmente positivas y recaudó 193,5 millones de dólares en todo el mundo, Will se une a un equipo que no ha ganado ningún partido y lidia con la presión de demostrar que los más pequeños y desfavorecidos pueden competir al máximo nivel.

¿CÓMO VER “GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO”?

“Goat: La cabra que cambió el juego” está disponible en Netflix USA, por lo tanto, para ver la película animada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Esta comedia deportiva también está disponible en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “GOAT”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “GOAT”

Caleb McLaughlin como Will Harris, la cabra

Luke Cimity como el joven Will Harris

Gabrielle Union como Jett Fillmore

David Harbour como Archie Everhardt

Zul Ariffin da voz a Archie en el doblaje al inglés malasio de la película.

Aaron Pierre como Mane Attraction

Nicola Coughlan como Olivia Burke

Stephen Curry como Lenny Williamson

Dwyane Wade como Rosette

Andre Iguodala como Iggy

Angel Reese como Propp

Eduardo Franco como Daryl

Nick Kroll como Modo Olachenko

Jenifer Lewis como Florence Marjorie “Flo” Everson

Patton Oswalt como Dennis Cooper

Jelly Roll como Grizz

Jennifer Hudson como Louise Harris

Sherry Cola como Hannah

Andrew Santino y Bobby Lee como Chuck y Rusty

Ayesha Curry como Carol

Wayne Knight como Frank

Adam Pally como Gerald

Kevin Love como Daskas

A’ja Wilson como Kouyate

Joe La Puma como Sneaky

Rayaan Khan como Theo

VanVan como Adi y Ari Everhardt

La película animada "GOAT" narra la historia de Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida (Foto: Sony Pictures)

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