El Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos incluye películas de acción como “Apex”, comedias románticas como “Pretty Woman”, “And So It Goes”, “The Proposal”, y documentales como “Marty, Life Is Short”. Pero si ninguna de estas opciones te convence, también cuenta con largometrajes animados “Swapped” y otro título de 2015 producido por DreamWorks Animation, que compró los derechos del libro para niños de Adam Rex, “The True Meaning of Smekday”, para adaptarlo.

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La película animada dirigida por Tim Johnson narra la invasión pacífica de la Tierra por parte de los Boov, una raza alienígenas experta en huir. Tras reubicar a toda la humanidad en Australia, un tierno pero inadaptado alienígena llamado Oh comete el error de enviar por mensaje la ubicación del planeta a todo el universo, revelando su escondite a sus peligrosos enemigos, los Gorg. En su huida, Oh se alía con Tip, una valiente adolescente que logró evitar la captura y busca desesperadamente reencontrarse con su madre.

Se trata de “Home” (“Home: Hogar dulce hogar” en España y “Home: No hay lugar como el hogar” en Hispanoamérica), que cuenta con las voces de Jim Parsons, Rihanna, Jennifer Lopez, Steve Martin, Matt L. Jones y Brian Stepanek, y fue producida por Chris Jenkins y Suzanne Buirgy y adaptada por Tom J. Astle y Matt Ember.

En la película animada "Home", Tip y Oh viajan por el mundo en un automóvil modificado que funciona con burbujas y combustible de refresco saborizado (Foto: 20th Century Fox)

¿DE QUÉ TRATA “HOME”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Home”, “después de que una raza alienígena llamada Boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, todos excepto una niña llamada Tip que se las ha arreglado para esconderse de los extraterrestres. Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh la desconfianza será mutua.

Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov, él solo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los Gorg, enemigos de los Boov, están de camino.”

Esta historia explora el verdadero significado de la palabra “hogar”, la aceptación de los errores y la importancia de la familia. Además, muestra que las peculiaridades individuales enriquecen a los grupos en lugar de amenazarlos.

¿CÓMO VER “HOME: NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR”?

“Home: No hay lugar como el hogar” está disponible en Netflix USA, por lo tanto, para ver la popular serie animada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “HOME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “HOME”

Jim Parsons le da voz a Oh.

Rihanna le da voz a Gratuity “Tip” Tucci.

Jennifer Lopez le da voz a Lucy Tucci.

Steve Martin le da voz al Capitán Smek.

Matt L. Jones le da voz a Kyle.

Brian Stepanek le da voz al comandante Gorg.

Voces en Latinoamérica

Luis Gerardo Méndez le da voz a Oh.

Danna Paola le da voz a Tip Tucci.

Dulce Guerrero le da voz a Lucy Tucci.

Humberto Solórzano le da voz al Capitán Smek.

Jesús Guzmán le da voz a Kyle.

César Garduza le da voz al Comandante Gorg.

Voces españolas

Alex Estadella le da voz a Oh.

Carla López le da voz a Tip Tucci.

Pep Antón Muñoz le da voz al Capitán Smek.

Rihanna le da voz a Gratuity "Tip" Tucci, una joven de 14 años, a la cual pierde a su madre en la invasión de los Buv, en la película animada "Home" (Foto: 20th Century Fox)

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