Una mujer con un tipo de sangre raro es la protagonista del nuevo thriller de acción de Netflix. Se trata de una película tailandesa que poco días después de su estreno ha logrado posicionarse en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Luego de perder a su familia a manos de un despiadado cazatesoros que la convierte en su objetivo, ella encuentra refugio y protección en el líder de la organización de asesinos. Sin embargo, años después la amenaza vuelve a aparecer.

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Sin embargo, la protagonista toma una decisión diferente: plantar cara junto a las personas que ama. Ella está lista para contraatacar y enfrentar al hombre que mató a sus padres. Esta película fue dirigida por Taweewat Wantha, quien aporta un estilo crudo y realista a la acción de la cinta, y cuenta con el guion de Watthana Veerayawatthana. Además, mezcla romance, acción intensa y drama de venganza dentro de una red de asesinos.

Se trata de “Sangre asesina” (“My Dearest Assassin” en inglés y “Lueat Rak Nakkha” en su idioma original), cuya trama principal es el enfrentamiento final de Lhan con los fantasmas del pasado, representados por el villano Pruek. Actores como Pimchanok Luevisadpaibul, Thanapob Leeratanakachorn, Sivakorn Adulsuttikul, Toni Rakkaen, Chartayodom Hiranyasthiti, Dan Chupong y Kessarin Ektawatkul son parte del elenco.

Pimchanok Luevisadpaibul es la protagonista de la película tailandesa "Sangre asesina", dirigida por Taweewat Wantha (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MY DEAREST ASSASSIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sangre asesina”, “Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común, huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia. Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima.

Pero su felicidad se viene abajo cuando Pruek da con ella otra vez, decidido a hacerse con su sangre cueste lo que cueste. Al mismo tiempo, Lhan descubre una verdad inesperada sobre el motivo por el que la llevaron a Casa 89. Su grupo sanguíneo vuelve a ponerla en el punto de mira, y Lhan decide enfrentarse al asesino de sus padres. Junto a la persona que ama, lucha por su libertad con una promesa clara: no volver a huir jamás.”

Lhan cuenta con el apoyo de Pran, el heredero de la Casa 89 que practica parkour y no duda en correr, saltar y trepar en medio del caos. Aunque ella parece frágil, es rápida y precisa, además, su pequeño cuchillo se vuelve letal en sus manos.

¿CÓMO VER “MY DEAREST ASSASSIN”?

“Sangre asesina” está disponible en Netflix desde el 7 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SANGRE ASESINA”

REPARTO DE “MY DEAREST ASSASSIN”

Pimchanok Luevisadpaibul (Baifern) como Lhan (o Thicha)

Thanapob Leeratanakachorn (Tor) como Pran

Sivakorn Adulsuttikul (Porsche) como M

Toni Rakkaen como Pruek

Chartayodom Hiranyasthiti (Chai) como Poh

Dan Chupong

Kessarin Ektawatkul

Thanapob Leeratanakachorn interpreta a Pran y Pimchanok Luevisadpaibul interpreta a Lhan en la película tailandesa "Sangre asesina" (Foto: Netflix)

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