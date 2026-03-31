CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambientada en Vladivostok, Rusia, “Inthum” (“Humint” en inglés y “Hyuminteu” en su idioma original) es una película coreana de acción y espionaje de Netflix que sigue al director Zo (Zo In-sung), agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, mientras investiga a organización criminal internacional que opera cerca de la frontera. Su camino se cruza con el de Park Geon (Park Jeong-min), un funcionario de la Seguridad del Estado Norcoreano, que debe vigilar a Hwang Chi-sung (Park Hae-joon), el cónsul general norcoreano, y sigue el rastro de una persona de su pasado. A pesar de que están en bando opuestos, deben colaborar por el bien de un tercero.

La película escrita y dirigida por Ryoo Seung-wan empieza con el agente Zo visitando a Soo Rin para recopilar su testimonio a cambio de ayudarla a escapar y volver con su familia. Ella vuelve a explicar que fue enviada a Rusia como “generadora de ingresos en moneda extranjera”, pero mientras trabajaba en un restaurante Seguridad del Estados ordenó su extradición. Sin embargo, en realidad fue entregado a un grupo de rusos que lideran una red de trata de personas.

Después de conseguir la información sobre la trata de personas y el narcotráfico, el protagonista de “Inthum” le promete a la mujer que la rescatarán. No obstante, su superior le explica que eso no es posible. A pesar de las advertencias, Zo decide intervenir para ayudar a Soo Rin. Aunque logra deshacerse de todos los hombres del edificio, no puede evitar que la mujer sea inyectada con la droga conocida como Bingdu y finalmente muera.

Zo In-sung interpreta a Zo, Park Jeong-min interpreta a Park Geon y Shin Se-kyung interpreta a Chae Seon-hwa en la película coreana "Inthum" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INTHUM”?

Perder a esa informante afectó mucho a Zo, quien tiempo después continúa recopilando información sobre los rusos. Esta vez, su informante es Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), empleada de un restaurante norcoreano que necesita medicamentos para ayudar a su madre enferma. Pero esa mujer también está conectada con Park Geon, enviado a investigar una reciente brecha de seguridad, ya que fue su prometida.

Mientras supervisa las actividades de Hwang Chi-seong, quien tiene algo que ocultar y busca la manera de deshacerse del recién llegado, se reencuentra con Chae Seon-hwa y se reúne con ella en secreto. El cónsul general de Corea del Norte no tarda en descubrir su secreto y utilizarlo a su favor. Expone a la camarera como traidora y ordena su arresto, algo contra lo que el coprotagonista de “Inthum” no puede hacer nada.

Park Geon intenta ayudar a Chae Seon-hwa durante el interrogatorio, pero Hwang Chi-seong está atento a cada paso que da el agente. Aunque se esfuerza por demostrar que es leal a su gobierno, el cónsul ordena la extradición de la mujer y evita que el recién llegado interfiera. No obstante, Park Geon busca a las personas que contactaron a su exprometida.

Llega al lugar donde Zo y su compañera Lim (Jung Yoo-jin) realizan sus investigaciones y está dispuesto a destruirlo todo. Tras un violento enfrentamiento que casi termina con la muerte de ambos, Park Geo somete a Lim y la presiona para que se ponga en contacto con su jefe, quien en ese momento está siguiendo el rastro de Chae Seon-hwa.

A pesar de sus diferencias, Park Geon (Park Jeong-min) y Zo (Zo In-sung) unieron fuerzas para salvar a Chae Seon-hwa en la película coreana "Inthum" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INTHUM”?

¿Qué pasó con Zo, Park Geon y la Inthum?

Zo no está dispuesto a perder a otra “Inthum”, así que al darse cuenta de que su colaboración fue descubierta, la siguió hasta encontrar el momento adecuado para rescatarla. El problema es que Hwang Chi-sung, quien colabora con la red de trata de personas y narcotráfico, la entrego al líder Aleksei (Robert Maaser). Zo consigue tomar fotografías y las envía a Park Geo para que confirme sus verdaderas intenciones.

Park Geo se dirige a salvar a su amada, pero su demora puede ser determinante para Chae Seon-hwa, así que Zo decide actuar. Después de conseguir pruebas falsas en contra de Park, el cónsul general norcoreano alerta a Aleksei, quien despliega a sus hombres. Zo logra derrotar a los primeros con facilidad, pero lo superan en número y no puede evitar algunas heridas.

Park Geon llega justo a tiempo para ayudar en el enfrentamiento y logra eliminar a un gran número de hombres de Aleksei. Por su parte, Chae Seon-hwa también lucha y se libra de las personas que la vigilan. Cuando escapa encuentra a otras mujeres a las que ayuda a huir. Aunque los protagonistas de “Inthum” trabajan para lados opuestos, se ven obligados a trabajar juntos para derrotar a Aleksei.

Aunque el ruso está fuera del juego, aún deben lidiar con Hwang Chi-sung, quien está dispuesto a todo para evitar que sus crímenes sean expuestos. Se desarrolla un brutal enfrentamiento que termina con la muerte de Park Geon. A pesar de sus heridas, Zo y Lim sobreviven y presentan su información ante sus superiores. Al final de “Inthum”, se revela que Chae Seon-hwa también perdió a su madre y decidió empezar una vida bajo otra identidad y en otro lugar.

Al final de la película coreana "Inthum", Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung) solicita una nueva identidad para empezar otra vida tras perderlo todo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “INTHUM”?

“Inthum” está disponible en Netflix desde el 31 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película surcoreana de acción y espionaje solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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