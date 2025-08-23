La espera ha terminado: “Invasion” regresa con su tercera temporada y promete más acción, drama y batallas intergalácticas que nunca. Creada por Simon Kinberg y David Weil, la popular serie de ciencia ficción vuelve a sumergirnos en un planeta al borde del colapso, donde los letales alienígenas ápice continúan amenazando a la humanidad con sus mortíferos tentáculos.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA 3 DE INVASION"?

Los fans de la serie se preguntan cuántos episodios traerá esta nueva entrega. La respuesta alegrará a los seguidores: la temporada 3 de “Invasion” tendrá un total de 10 episodios, manteniendo la fórmula de las temporadas anteriores y ofreciendo suficientes capítulos para desarrollar intensamente el conflicto entre humanos y alienígenas.

El estreno de los episodios seguirá un calendario semanal, lanzándose cada jueves a través de Apple TV+. Así, los espectadores podrán disfrutar de la tensión y el suspenso poco a poco, acompañando a los protagonistas en su lucha por la supervivencia. El primer capítulo, titulado “Los que dejamos atrás”, se estrena el 21 de agosto de 2025, marcando el inicio de un viaje que se extenderá hasta finales de octubre.

ESTA ES LA LISTA DE ESTRENOS CONFIRMADOS

Episodio 1: “Los que dejamos atrás” – 21 de agosto de 2025

Episodio 2: “El Mensaje” – 28 de agosto de 2025

Episodio 3: “Infinitas” – 4 de septiembre de 2025

Episodio 4: “La Misión” – 11 de septiembre de 2025

Episodio 5: “Punto sin retorno” – 18 de septiembre de 2025

Episodios 6 al 10: estrenos semanales hasta el 23 de octubre de 2025, con títulos aún por confirmar.

El elenco de esta nueva temporada sigue liderado por nombres como Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson e India Brown, quienes han logrado que los espectadores se conecten con personajes humanos y vulnerables en medio de un escenario apocalíptico. Cada uno aporta una visión distinta de la invasión y un rol fundamental en la resistencia contra los ápice.

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

Para ver los nuevos episodios, los fanáticos deberán sintonizar Apple TV+, la plataforma que ha apostado fuertemente por producciones originales de calidad. Además de “Invasion”, el servicio ofrece títulos aclamados como “Severance”, “Chief of War” y “The Buccaneers”. Los nuevos suscriptores incluso pueden acceder a una prueba gratuita antes de adquirir un plan.

La sinopsis oficial de la serie lo resume perfectamente: “La Tierra recibe la visita de una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los acontecimientos se desarrollan en tiempo real a través de la mirada de cinco personas comunes de todo el mundo que luchan por comprender el caos que se desata a su alrededor”.

