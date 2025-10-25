A pocos días de celebrarse Halloween llega una producción que te pondrá los pelos de punta. Me refiero a “IT: Bienvenidos a Derry”. Sí, el payaso Pennywise regresa a las pantallas para llenarnos de terror, misterio e intriga, pero a diferencia de sus últimas apariciones no será en una película, sino una serie. A raíz de la expectativa que ha generado, te doy a conocer cuándo, a qué hora y cómo ver el primer episodio. Presta mucha atención para que no te pierdas ningún detalle.

Antes te comento que esta serie sirve como precuela de los filmes de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos de la primera cinta.

Bill Skarsgård es uno de los protagonistas de "It: Bienvenidos a Derry" (2025) (Foto: HBO Max)

FECHA Y HORA PARA VER EL EPIDOSIO 1 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

El primer episodio de “IT: Bienvenidos a Derry”, titulado “The Pilot”, llega este domingo 26 de octubre de 2025. ¿A qué hora? En Estados Unidos se emitirá a las 6:00 p.m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este). Si no te encuentres en el país norteamericano, la hora dependerá de tu ubicación geográfica, así tenemos:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del 27 de octubre 2025

LINK PARA VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY” – EPISODIO 1

El capítulo 1 de “IT: Welcome to Derry” se emitirá por HBO y vía streaming por HBO Max; por lo tanto, para poder disfrutar de este episodio, así como del resto, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

Luke Beattie, Taylour Paige y Tom Hulshof en "It: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” sigue la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, el preciso momento en el que empiezan a desaparecer niños y ocurren fenómenos paranormales.

La precuela nos muestra cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.

