La aclamada serie de terror “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) se acerca a su gran final de temporada... con la tensión en el pueblo de nuestros protagonistas a punto de estallar. En ese sentido, ¿sabes cómo ver el episodio 7 de la producción online? Pues, en esta nota, te presento la fecha, la hora y el link en HBO Max para no perderte el penúltimo capítulo de la temporada. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, tras las impactantes revelaciones del anterior episodio sobre la identidad de Ingrid Kersh (Madeleine Stowe) y su conexión sanguínea con la entidad, la ficción se prepara para adentrarse en uno de los eventos más trágicos del universo de Stephen King: el incendio provocado por motivos raciales en el club nocturno The Black Spot.

Además, podremos sumergirnos en el pasado de Bob Gray, el hombre que actuaba como “Pennywise, el payaso bailarín” antes de que ese nombre sea sinónimo de horror.

A continuación, mira el tráiler del episodio 7 de “IT: Bienvenidos a Derry”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El séptimo capítulo de la serie de HBO Max se estrena el domingo 7 de diciembre del 2025, bajo el título “The Black Spot”.

Así, el show televisivo continúa con su usual emisión semanal, preparando el terreno para el final de temporada (programado para el 14 de diciembre).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Tal como es costumbre para la producción, el episodio 7 de “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena en el horario estelar de los domingos.

En Estados Unidos, se respeta la siguiente tabla:

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 6:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Hora de la Montaña (MT) 7:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Hora Central (CT) 8:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Hora del Este (ET) 9:00 p.m. del domingo 7 de diciembre

A nivel internacional, por su parte, se debe tener en cuenta la diferencia horaria.

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del domingo 7 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del domingo 7 de diciembre España 3:00 a.m. del lunes 8 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

En el streaming, “IT: Bienvenidos a Derry” es una producción exclusiva de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la ficción.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

LISTA DE EPISODIOS ANTERIORES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Episodio 1. “El Piloto”. Mientras cuatro niños buscan a su compañero desaparecido, el mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry.

Mientras cuatro niños buscan a su compañero desaparecido, el mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry. Episodio 2. “La Cosa en la Oscuridad”. Mientras Charlotte y Will se adaptan a su nueva vida en Derry, Ronnie se preocupa por el destino de su padre.

Mientras Charlotte y Will se adaptan a su nueva vida en Derry, Ronnie se preocupa por el destino de su padre. Episodio 3. “Ahora Lo Ves”. Mientras Leroy, Pauly y Dick buscan un nuevo sitio de excavación, los chicos buscan pruebas visuales de lo que han experimentado.

Mientras Leroy, Pauly y Dick buscan un nuevo sitio de excavación, los chicos buscan pruebas visuales de lo que han experimentado. Episodio 4. “El Gran Mecanismo Giratorio del Funcionamiento de Nuestro Planeta”. Los chicos viven experiencias cada vez más aterradoras, Charlotte intenta ayudar a Hank y el general Shaw intensifica sus esfuerzos.

Los chicos viven experiencias cada vez más aterradoras, Charlotte intenta ayudar a Hank y el general Shaw intensifica sus esfuerzos. Episodio 5. “Calle Neibolt 29”. Mientras los militares llegan a la calle Neibolt, los chicos se adentran en las alcantarillas con su propia misión.

Mientras los militares llegan a la calle Neibolt, los chicos se adentran en las alcantarillas con su propia misión. Episodio 6. “En el Nombre del Padre”. Atormentado por visiones oscuras, Dick recibe una sorpresa en el Black Spot. Mientras tanto, los chicos enfrentan sus propios desafíos.

Chris Chalk como Dick Hallorann en una escena del episodio 7 de la serie de terror "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

