La nostalgia se apoderó del Teatro Richard Rodgers de Nueva York el pasado lunes 22 de septiembre, cuando se celebró un evento benéfico de reunión de “Dawson’s Creek” (“Amigos y amantes”). Los fans vibraron con la lectura en vivo del episodio piloto y con la presencia de gran parte del elenco original. Sin embargo, hubo una ausencia notoria: James Van Der Beek, el eterno Dawson Leery, no pudo asistir en persona debido a problemas de salud que lo obligaron a quedarse en casa.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO JAMES VAN DER BEEK?

El actor de 48 años explicó en sus redes sociales que había contraído dos virus estomacales, lo que le impidió viajar y estar físicamente en el encuentro. Pero, más allá de este cuadro temporal, Van Der Beek atraviesa desde hace meses una batalla mucho más seria: en 2024 fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, un desafío que ha marcado profundamente su vida personal y profesional.

Aunque su ausencia se sintió, el intérprete no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a los seguidores que compraron entradas para el evento benéfico. A través de un video pregrabado, expresó su emoción por la reunión y presentó con humor a su “suplente” de la noche: nada menos que Lin-Manuel Miranda. Con su característico carisma, Van Der Beek bromeó diciendo que sus hijos seguramente verían al creador de Hamilton como “una mejora”.

El momento más emotivo de la velada llegó cuando Kimberly, esposa del actor, subió al escenario junto a sus hijos. Allí, acompañados por el elenco, interpretaron “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, la icónica canción que sirvió como tema principal de “Dawson’s Creek”. La escena no solo honró a Van Der Beek, sino también al propósito solidario del evento, que recaudó fondos para la organización F Cancer.

La reunión fue un desfile de rostros queridos: Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps y otros miembros del elenco original se unieron para revivir, aunque solo por una noche, la magia que marcó a toda una generación entre 1998 y 2003. Bajo la dirección de Jason Moore y con la producción de Kevin Williamson y Greg Berlanti, el encuentro se convirtió en una celebración de la serie y un acto de apoyo a la lucha contra el cáncer.

Al actor le diagnosticaron cáncer colorrectal el año pasado (Foto: AFP)

VAN DER BEEK HA HABLADO CON FRANQUEZA SOBRE SU DIAGNÓSTICO

En una entrevista reciente con People, reconoció que el inicio del tratamiento fue un proceso aterrador y abrumador, pero también compartió un mensaje de esperanza. “Los milagros ocurren, y ocurren constantemente”, declaró, animando a otros pacientes a tener paciencia y a ser compasivos consigo mismos en medio de la adversidad.

Lejos de rendirse, el actor ha encontrado en su familia un motor fundamental. “He sido realmente bendecido con mi esposa y mis hijos. Tengo mucho por lo que vivir, y es una vida hermosa”, confesó. Sus palabras reflejan la resiliencia de quien, más allá de su faceta artística, enfrenta con valentía uno de los desafíos más duros de su vida.

La aparición virtual de James Van Der Beek en el evento de “Dawson’s Creek” no solo recordó su legado televisivo, sino que también mostró a un hombre agradecido, en lucha y dispuesto a inspirar a otros con su ejemplo. Su ausencia física se convirtió, paradójicamente, en una presencia aún más poderosa: la de alguien que, con honestidad y esperanza, sigue escribiendo una historia que va mucho más allá de los guiones.

