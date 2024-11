En medio de una dura noticia, él tiene la fuerza para encontrar soluciones y brindar un poderoso mensaje a sus seguidores. James Van Der Beek, uno de los protagonistas de la serie de televisión ‘Dawson’s Creek’, anunció el domingo que ha sido diagnosticado con cáncer colorrectal a los 47 años. El actor envió un poderoso mensaje destacando que está optimista, además de revelar que en estos momentos lo más importante es el apoyo de su esposa y sus hijos. Aquí te dejo los detalles que se conocen hasta el momento y la razón por la que ofreció disculpas a sus allegados.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo, y me estoy sintiendo bien”, declaró en entrevista con la revista People sin dar mayor detalle de en qué fase se encuentra ni el curso de su tratamiento.

La enfermedad que comienza en el colon o el recto, que forman el intestino grueso del sistema digestivo, según detalla la Sociedad Estadounidense del Cáncer, no ha sido impedimento para que el actor siga trabajando activamente mientras lidia con el tratamiento. Recientemente apareció en un episodio de ‘Walker’, está previsto que protagonice ‘Sidelined: The QB and Me’, una película original de Tubi que se estrenará el 29 de noviembre y saldrá en el especial de FOX, titulado “The Real Full Monty”, el 9 de diciembre.

"Estoy bien y me siento fuerte", escribió James Van Der Beek quien cuenta con el apoyo de su esposa Kimberly Van Der Beek. (Foto: @vanderjames / Instagram)

El apoyo de su familia para sobrellevar el cáncer

Hace algunos meses, James hizo un viaje a Egipto que valoró mucho porque pudo estar con sus seres queridos. “(Fue) una experiencia mágica, que todavía estoy procesando, y que podría serlo por el resto de mi vida…a pesar de todas las alarmas matutinas, me siento recargado”.

Son justamente ellos quienes hoy se han vuelto su principal apoyo: su esposa Kimberly Van Der Beek desde 2010 y sus seis hijos (Olivia, 13; Joshua, 12; Annabel, 10; Emilia, 7; Gwendolyn, 6; y Jeremiah, 2).

James Van Der Beek y su familia estuvieron en Egipto. (Foto: @vanderjames / Instagram)

La razón por la que James Van Der Beek ofreció disculpas

Tras su revelación de cáncer colorrectal, el actor usó su cuenta en redes sociales para afirmar que el anuncio no se produjo en su “línea de tiempo preferida” y que hay otras personas a las que hubiera preferido decírselo de frente antes de que se conociera la noticia en People.

“He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y marcando en mi salud en general con mayor enfoque que nunca. Estoy bien y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté preparado. Ofrezco disculpas a todas las personas de mi vida a las que pensaba contárselo. Nada de este proceso ha ocurrido en mi línea de tiempo preferida... Pero seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal, apuntándonos hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina. Por favor, sepan que mi familia y yo agradecemos profundamente todo el amor y el apoyo”, escribió James Van Der Beek quien saltó a la fama como ‘Dawson Leery’ entre 1998 y 2003.

¿Qué pasó con James Van Der Beek tras ‘Dawson Leery’?

Aunque su carrera nunca volvió a alcanzar los niveles de Dawson, impresionó a los fanáticos cuando compitió en “Dancing With The Stars” a fines de 2019.

En una entrevista con The Guardian en abril de 2017, James dijo que “no había botón de apagado” con el pandemonio de Dawson cuando el espectáculo despegó. “Caminar en ese momento era muy complicado porque un autógrafo podía convertirse en una escena de mafia. Así que caminé... con miedo a las adolescentes”.