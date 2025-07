En medio de un accidente automovilístico, Sebastián (Diego Boneta) conoce a Carolina (Martha Higareda), una mujer casada y aparentemente frágil en “Juegos de seducción”. Tras ese primer encuentro y descubrir que es la esposa de un empresario adinerado, el estafador decide convertirla en su siguiente víctima. ¿Será tan sencillo engañarla como a las anteriores mujeres o terminará envuelto en su propia red de mentiras? ¿Cuándo se estrenará la nueva película mexicana de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Diego Boneta, Alejandro Speitzer y Martha Higareda son los protagonistas del thriller erótico dirigido por Gonzalo Tobal. También son parte del elenco, Alberto Guerra, Stephanie Sigman, Mariana Zaragoza, Ofelia Medina y Regina Nava.

El director señaló que decidió apostar por la historia de “Juegos de seducción” porque “era un guion sólido, muy bien escrito y que combinaba de una manera muy hábil varios géneros. Cuando empecé a leer el guión no tenía casi idea de qué iba, pero me atrapó de entrada. Tenía un aire moderno, la posibilidad de hacer un take contemporáneo sobre esos códigos clásicos”.

Carolina Correa (Martha Higareda) empieza una aventura con Sebastián en la película mexicana "Juegos de seducción" ¿Cómo reaccionará su esposa? (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”?

De acuerdo con la descripción de Amazon Prime Video, en “Juegos de seducción”, “Sebastián (Diego Boneta), un carismático estafador que seduce a mujeres para robarles su dinero, pone en pausa sus planes de retiro tras la repentina aparición de Carolina (Martha Higareda), una enigmática mujer que lo expondrá al mayor peligro en su profesión.”

Por lo que he visto en el tráiler, Sebastián conoce los secretos para seducir a las mujeres y es especialista en analizarlas para descubrir lo que necesitan para manipularlas y conseguir lo que él quiere. Aunque él y su socio Maclo planean retirarse, cambia de opinión cuando conoce a la esposa de un adinerado empresario.

Sin embargo, Carolina no será una víctima tan sencilla como las anteriores, ya que detrás de esa fragilidad se esconde algo más. Además, su esposo Ángel también es muy astuto.

¿CÓMO VER “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”?

“Juegos de seducción” se estrenará el viernes 18 de julio de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver este sexy thriller solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

Diego Boneta como Sebastián

Alejandro Speitzer como Maclo

Martha Higareda como Carolina Correa

Alberto Guerra como Ángel Correa

Ofelia Medina como Tamara

Stephanie Sigman como Leonor

Mariana Zaragoza como Ana

Regina Nava

Sebastián (Diego Boneta) se enamora de su última víctima en la película mexicana "Juegos de seducción" ¿Cuáles serán las consecuencias? (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí